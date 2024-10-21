День фінансів: новий пакет допомоги від США, доступ ДПС до банківської таємниці, черговість мобілізації громадян — Finance.ua

День фінансів: новий пакет допомоги від США, доступ ДПС до банківської таємниці, черговість мобілізації громадян Вчора 17:45

Понеділок, 21 жовтня. Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці громадян та бізнесу, а Зеленський критикує економічне бронювання.

Новий пакет американської допомоги. Міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув із неоголошеним візитом до Києва в понеділок, Міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув із неоголошеним візитом до Києва в понеділок, оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на $400 млн. Він запевнив, що США й далі надаватимуть допомогу Україні згідно з двосторонньою угодою у безпековій сфері, підписаною президентом Зеленським із президентом Джо Байденом.

Структурні маяки за програмою МВФ. У межах Механізму розширеного фінансування для України (EFF) від Міжнародного валютного фонду Україна вже У межах Механізму розширеного фінансування для України (EFF) від Міжнародного валютного фонду Україна вже виконала 28 структурних маяків. Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, та ще два достроково.

Також у рамках успішного п’ятого перегляду програми України з МВФ була збільшена кількість переглядів програми з МВФ з 11 до 13.

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. У післявоєнний період тарифи також зростатимуть.

Доступ до банківської таємниці. ДПС ДПС розробляє пропозиції , які передбачають отримання доступу до банківської таємниці громадян та бізнесу. Народна депутатка Ніна Южаніна каже, що поки не вжито жодних кроків для підвищення рівня довіри платників до дій податкової, але пропозиції щодо законодавчих змін для розкриття банками на запит ДПС інформації, яка становить банківську таємницю, вже розроблено.

Черговість мобілізації громадян. Народна депутатка Галина Третьякова Народна депутатка Галина Третьякова заявила , що економічне бронювання можна впровадити шляхом включення в закон про мобілізацію принципу черговості, в результаті дії якого ті, хто працюють на економіку, опиняться не першими, а останніми в черзі на мобілізацію. Вона закликала першочергово мобілізовувати усіх, хто вміє поводитись зі зброєю, зокрема військових пенсіонерів.

Водночас, на думку президента Володимира Зеленського, запропоновані урядом моделі «економічного» бронювання від мобілізації є несправедливими і потребують доопрацювання.

Також в Україні хочуть збільшити термін підготовки мобілізованих. Її терміни хочуть збільшити з місяця до півтора.

Третя платіжка за газ. Восени 2024 року українцям Восени 2024 року українцям почали надсилати «третю платіжку» за природний газ. Вона стосується оплати нової комунальної послуги — з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем. Згідно з новими правилами, цьогоріч жителі багатоквартирних будинків повинні були обрати сертифіковану компанію, яка мала б провести перевірку газових труб у будівлі.

Каско vs. ОСЦПВ. Кожен автомобіліст хоча б раз чув про таку форму страхування, як каско. Однак не всі розуміють, чим цей вид страхування відрізняється від звичної обов’язкової автоцивілки. Каско, на відміну від ОСЦПВ, — є не обов’язковим, а добровільним страхуванням, і при ньому страхується не відповідальність водія, а сам транспортний засіб. За Кожен автомобіліст хоча б раз чув про таку форму страхування, як каско. Однак не всі розуміють, чим цей вид страхування відрізняється від звичної обов’язкової автоцивілки. Каско, на відміну від ОСЦПВ, — є не обов’язковим, а добровільним страхуванням, і при ньому страхується не відповідальність водія, а сам транспортний засіб. За посиланням розповідаємо, як захиститися від витрат, коли автоцивілка не допомагає.

Пересуватися містом та подорожувати зручніше та швидше на власному автомобілі. Втім, якщо ви обираєте авто, варто пам’ятати: витрати не обмежуються його купівлею. Finance.ua порахував, скільки у середньому доведеться викладати грошей на його утримання:

Бюджетне житло під Києвом. Ціни на квадратний метр у передмісті столиці Ціни на квадратний метр у передмісті столиці коливаються від 695 до 1240 доларів. Найдешевше житло пропонують у Гостомелі, де середня вартість на вторинці становить 695 доларів за квадрат. У Бучі також можна знайти бюджетні квартири. На третьому місці в рейтингу найдоступнішого житла є Ірпінь. Трохи дорожчими будуть квартири в Броварах.

Нагадаємо, що в Україні працює програма доступного іпотечного кредитування для внутрішньо переміщених осіб. Кредит видається на строк до 30 років, при цьому позика має бути сплачена до 65-річчя позичальника.

Продаж банку під час війни. Польський Getin Holding продав Ідея Банк Україна, де полякам належало 100% акцій, компанії з групи ТАС Сергія Тігіпка за 34 мільйона доларів. Польський Getin Holding продав Ідея Банк Україна, де полякам належало 100% акцій, компанії з групи ТАС Сергія Тігіпка за 34 мільйона доларів. Ціна продажу банку дорівнює приблизно 1 капіталу станом на кінець 2023 року та приблизно 0.75−0.8 капіталу банку станом на плановану дату закриття транзакції.

Новий гендиректор «Укроборонпрому». Наглядова рада Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Наглядова рада Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначила на посаду генерального директора Олега Гуляка. На посаду керівника «Укроборонпрому» претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати.

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