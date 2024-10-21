Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці громадян та бізнесу — Finance.ua

Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці громадян та бізнесу Сьогодні 16:01 — Фінтех і Картки

Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці громадян та бізнесу

Державна податкова служба розробляє пропозиції, які передбачають отримання доступу до банківської таємниці громадян та бізнесу.

Про це повідомила народна депутатка та членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, посилаючись на лист Національного банку України.

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Южаніна нагадала про пункт у Національній стратегії доходів про те, що податкова служба отримає доступ до даних про банківські рахунки українців.

«Там ще є застереження, що це станеться після вжиття дієвих заходів, спрямованих на відновлення довіри до роботи податкових органів (особливо в частині роботи з персональними даними платників податків) та надання суспільству гарантій щодо унеможливлення використання цих розширених повноважень для тиску на окремих платників податків та перешкоджання їх роботі. Тільки тоді можна буде говорити про розширення повноважень податкових органів щодо доступу до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків», — зазначила вона.

Депутатка наголосила, що поки не вжито жодних кроків для підвищення рівня довіри платників до дій податкової, але пропозиції щодо законодавчих змін для розкриття банками на запит ДПС інформації, яка становить банківську таємницю, вже розроблено.

«До такої інформації ДПС пропонує віднести, зокрема, відомості щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, ФОП або звичайного громадянина за певний проміжок часу із зазначенням контрагентів та призначень платежів. При цьому таку інформацію банки повинні будуть надавати з метою проведення податковою документальних перевірок банків та їх відокремлених підрозділів», — пояснила Южаніна.

За її словами, ДПС має намір отримувати інформацію, що становить банківську таємницю, про клієнтів банків, які не є суб’єктами відповідних податкових перевірок. Вона додала, що Національний банк пропозиції опрацював і дійшов висновку, що норми Податкового кодексу дають податківцям достатньо підстав для отримання необхідних даних.

«А за рішенням суду податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, у значно більшому обсязі, ніж пропонує ДПС, але для цього їй потрібно навести обґрунтування щодо доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації», — зазначила членкиня комітету.

Крім того, за її словами, розширення чинних законодавчих вимог щодо розкриття банківської таємниці Національним банком без обґрунтованої потреби (як це пропонує ДПС) може стати кроком назад у питанні імплементації законодавства ЄС.

«У 2016 році було отримано негативний висновок European Banking Authority (EBA) в частині еквівалентності режиму конфіденційності / професійної таємниці в українському банківському законодавстві вимогам європейського законодавства, і це досі має наслідком отримання відмов щодо обміну інформацією з центральними банками та регуляторами держав — членів ЄС», — нагадала Южаніна.

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З огляду на це, пише депутатка, Національний банк вважає, що законодавчі пропозиції ДПС перед їх внесенням на розгляд парламенту потребують суттєвого доопрацювання з метою визначення оптимально потрібного обсягу інформації, що становить банківську таємницю, яку банки розкриватимуть на запит ДПС.

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