Квартира в передмісті: де під Києвом можна придбати бюджетне житло — Finance.ua

Квартира в передмісті: де під Києвом можна придбати бюджетне житло Сьогодні 13:03 — Нерухомість

Квартира в передмісті: де під Києвом можна придбати бюджетне житло

Ціни на квадратний метр у передмісті столиці коливаються від 695 до 1240 доларів. Нерухомість 24, посилаючись на дані ЛУНу, розповідає, де шукати найбюджетніше житло під Києвом.

Де найдешевші квартири у передмісті столиці

Найдешевше житло пропонують у Гостомелі, де середня вартість на вторинці становить 695 доларів за квадрат. Однокімнатні квартири пропонують за 25 тисяч доларів, двокімнатні — за 44,5 тисячі доларів.

У Бучі також можна знайти бюджетні квартири, але вони будуть трохи дорожчі. Там квадратний метр на вторинці коштує 844 долари. За однокімнатну квартиру доведеться заплатити 33 тисячі доларів, за двокімнатну — 48,4 тисячі доларів, а за трикімнатну — 75 тисяч доларів.

На третьому місці в рейтингу найдоступнішого житла є Ірпінь. Середня вартість квадратного метра становить 950 доларів. Однокімнатні квартири продають по 35,9 тисячі доларів, двокімнатні — по 55 тисяч доларів, трикімнатні — по 64 тисячі доларів.

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Трохи дорожчими будуть квартири в Броварах. Квадратний метр коштує в середньому 979 доларів. Вартість однокімнатних квартир — 40 тисяч доларів, двокімнатних — 60 тисяч доларів, трикімнатних — 72,5 тисячі доларів.

У Вишгороді ціна на квадратний метр досягла 1 тисячі доларів. Проте ціни на квартири майже такі самі, як у Броварах. Однокімнатні — 41 тисяча доларів, двокімнатні — 62,4 тисячі доларів, трикімнатні — 71,5 тисячі доларів.

Довідка Finance.ua:

За даними Dim.Ria, середня вартість за один квадратний метр житла у доларі переважно зростала у вересні на 1−6% залежно від області. З порівняння вересня 2024 до вересня 2023 найбільше здорожчали новобудови у Кіровоградській, Волинській та Івано-Франківській областях. Найвища середня вартість нового житла зберігається у Києві — $1 349 за м².

У другому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 10,0%. Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку.

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