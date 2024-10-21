Українці отримають третю платіжку за газ — Finance.ua

Українці отримають третю платіжку за газ Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Українці отримають третю платіжку за газ

Восени 2024 року українцям почали надсилати «третю платіжку» за природний газ. Вона стосується оплати нової комунальної послуги — з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.

Про це йдеться у матеріалі Gazpravda

Хто має платити за газ за третьою платіжкою

Згідно з новими правилами, цьогоріч жителі багатоквартирних будинків повинні були обрати сертифіковану компанію, яка мала б провести перевірку газових труб у будівлі. У разі відсутності рішення щодо компанії, технічний огляд здійснять фахівці філії «Газмереж».

Відповідний технічний огляд має здійснюватися:

якщо газові мережі в будинку експлуатуються понад 25 років — раз на три роки;

якщо менше 25 років — сума сплачується на п’ять років.

Суми у новій платіжці будуть залежати від таких факторів:

кількості квартир у будинку;

стану мереж та газового обладнання;

регіону, де розташоване житло.

Зокрема, за перевірку газових труб у місті Рівне жителям багатоповерхівки треба сплатити по близько 100 гривень, у Харкові — до 430 гривень.

Громадянам надішлють квитанцію, а вони протягом півріччя можуть сплатити цю суму. Плату можна розбити на частини.

Що входить у виконання робіт газовиків

Відповідальність за стан внутрішніх мереж будинків покладений на їхніх власників. Якщо частина споживачів підписала договори зі спеціалізованими організаціями, то решта цього не робила. Перевірку зроблять фахівці філії «Газмережі».

Під час техобслуговування будуть перевіряти:

на герметичність з’єднання газопроводів та газового обладнання;

щільність газопроводів;

пофарбування і кріплення газопроводу;

наявність футлярів в місцях прокладання через зовнішні й внутрішні конструкції будинку.

Графік здійснення техогляду та вартість робіт за послугу оприлюднений на порталі філії «Газмережі».

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