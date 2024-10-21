В АТ «Укроборонпром» призначено нового гендиректора — Finance.ua

В АТ «Укроборонпром» призначено нового гендиректора Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

Призначено нового гендиректора «Укроборонпрому».

Наглядова рада Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» призначила на посаду генерального директора Олега Гуляка.

Як повідомила прес-служба товариства, цьому передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson — міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

Зазначається, що на посаду керівника «Укроборонпрому» претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід з претендентами з шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін зазначив, що Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська та є досвідченим керівником. Голова наглядової ради «Укроборонпрому» Давід Ломджарія наголосив, що важливим є те, що найбільшу державну оборонну компанію очолила людина, яка має досвід роботи в Міністерстві оборони України та керівника напрямку логістики ЗСУ.

УНІАН За матеріалами:

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