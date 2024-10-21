Зеленський сказав, що не так з економічним бронюванням — Finance.ua

Зеленський сказав, що не так з економічним бронюванням
Запропоновані урядом моделі «економічного» бронювання від мобілізації є несправедливими і потребують доопрацювання. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю українським ЗМІ, яке транслював телемарафон.
«Ті моделі, які мені показували, я вважаю не дуже справедливими. Складно вибирати одну професію, не обираючи іншу. Інші повинні бути критерії», —
зазначив Зеленський.
Він зауважив, що ключові спеціалісти на підприємствах критичної інфраструктури та оборонної галузі вже мають «бронь», тож ця система працює. Але знайти баланс між потребами війська та бізнесу в межах економічного бронювання складніше.
«Військові бояться, що через це не буде достатньо нових сил, а бізнес хвилюється, які будуть критерії бронювання. Щоб не було так, щоб тільки бізнес з сильним прибутком [отримав бронь]. А як же середній, а як же малий?» — пояснює Зеленський.
За словами Зеленського, доки не буде знайдено балансу, це питання залишиться відкритим.
«Не можна просто шашкою махать», — наголосив він.
Бронювання від мобілізації: останні новини
На початку жовтня з’явилася інформація, що уряд начебто планує призупинити процес бронювання та перевірити, наскільки законно видавали бронь до цього.
Однак у Міноборони уточнили, що дійсно хочуть перевірити законність виписаних «броней», але зупиняти нове бронювання на час перевірки не планують.
Тим часом у Верховній раді не надто радіють ідеї запровадити систему економічного бронювання на додачу до бронювання критичних підприємств.
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