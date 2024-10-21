В Україні хочуть збільшити термін підготовки мобілізованих — Finance.ua

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В Україні хочуть збільшити термін підготовки мобілізованих

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В Україні хочуть збільшити термін підготовки мобілізованих. Її терміни хочуть збільшити з місяця до до півтори.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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За його словами, в Україні вже впроваджується пілотний проект та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця.
«В рамках проекту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів. У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки», — зазначив Сирський.
Як повідомлялось, програму базової військової підготовки в навчальних центрах для мобілізованих планують збільшити до 1,5 місяця. Наразі тривалість БЗВП не менш як місяць.
За матеріалами:
РБК-Україна
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