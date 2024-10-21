Каско: як захиститися від витрат, коли автоцивілка не допомагає — Finance.ua

Каско: як захиститися від витрат, коли автоцивілка не допомагає Сьогодні 15:13 — Страхування

Каско: як захиститися від витрат, коли автоцивілка не допомагає

Кожен автомобіліст хоча б раз чув про таку форму страхування, як каско. Однак не всі розуміють, чим цей вид страхування відрізняється від звичної обов’язкової автоцивілки ( ОСЦПВ ), та чи варто витрачати на нього додаткові кошти.

Що ж таке каско?

Каско — це добровільне страхування транспортного засобу, яке покриває широкий спектр можливих збитків, зокрема внаслідок аварій, стихійних лих, викрадень, вандалізму або падіння предметів на автомобіль. Це свого роду «парасолька» для водія, яка забезпечує максимальний захист незалежно від того, хто винен у події.

Тобто каско, на відміну від ОСЦПВ, — є не обов’язковим, а добровільним страхуванням, і при ньому страхується не відповідальність водія, а сам транспортний засіб (від знищення, пошкодження, втрати внаслідок ДТП тощо.

Чому каско актуальне для водіїв?

Уявіть ситуацію: ви потрапили в ДТП з вашої вини, і ваш автомобіль серйозно постраждав. Звичайна автоцивілка не покриє витрати на ремонт вашого авто — відшкодування отримає лише потерпіла сторона. А от каско допоможе повернути автомобіль у попередній стан, або навіть відшкодує повну вартість авто, якщо ремонт не має сенсу.

Також каско рятує у випадках, коли винуватець аварії не застрахований або взагалі зник з місця події. Статистика ДТП в Україні показує, що такі випадки — зовсім не рідкісні, і наявність каско стає своєрідною «страховкою від невдачі».

Які витрати покриває каско?

Поліс каско може покрити витрати на відновлення автомобіля у таких випадках:

ДТП незалежно від вини;

стихійні лиха (град, повінь, пожежа);

викрадення транспортного засобу;

вандалізм або інші пошкодження від сторонніх осіб;

падіння дерев, будівельних матеріалів або інших предметів на авто.

Приклад із життя: водій Артем припаркував свій автомобіль біля під’їзду свого будинку. Під час негоди на авто впала велика гілка, яка пошкодила капот і лобове скло. Без каско відновлення коштувало б йому понад 50 тисяч гривень, проте завдяки страховці він витратив лише кілька тисяч на франшизу.

Де оформити каско легко та швидко

Щоб оформити каско, достатньо мати під рукою смартфон та декілька хвилин часу.

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А ще ми запропонуємо варіанти каско з покриттям воєнних ризиків — це страхування автомобіля до 15 років, яке покриває збитки внаслідок пошкодження або знищення авто внаслідок ракет, БПЛА будь-яких типів, баражуючих боєприпасів, засобів ППО чи ПРО, уламків.

Пам’ятайте, що каско — це не лише страховка авто, а й спосіб зберегти свій бюджет від непередбачених витрат.

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