Україна вже виконала 28 структурних маяків за програмою МВФ — Finance.ua

Україна вже виконала 28 структурних маяків за програмою МВФ
У межах Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility — EFF) від Міжнародного валютного фонду Україна вже виконала 28 структурних маяків.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
«Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility — EFF). Керівництво МВФ відзначило прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF. Вперше за всю історію співпраці Україна успішно пройшла пʼять переглядів фінансової програми МВФ», — сказано в повідомленні.
Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, та ще два достроково.
Загалом виконано пʼять зобовʼязань, а саме:
- Розробка методології оцінки ефективності податкових пільг, включаючи їхню вартість для бюджету.
- Прийнято новий закон про Бюро економічної безпеки.
- Визначено основні публічні компанії, які серйозно постраждали від війни, та підготовлено аналіз потенційних фіскальних та квазі-фіскальних витрат.
- Ухвалено зміни до Митного кодексу відповідно до найкращих міжнародних практик (достроково).
- На основі результатів дорожньої карти з розробки процедур управління публічними інвестиціями прийнято урядову постанову з планом дій та графіком виконання, яка забезпечить чіткий зв’язок між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними видатками (достроково).
Загалом Україна вже виконала 28 структурних маяків у межах програми EFF, із яких 19 у фіскальному напрямі.
«Програма EFF є найрезультативнішою для України у контексті кількості успішних переглядів. Це демонструє спроможність і готовність України впроваджувати зміни навіть в умовах повномасштабної війни. Вчергове хочу наголосити, що співпраця з МВФ є невід’ємною частиною у підтримці фіскальної, монетарної стабільності та стимулювання економічного відновлення. Експертна підтримка разом із мобілізацією зовнішнього фінансування продовжують бути стабілізуючими факторами для нашої фінансової системи», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Також в рамках пʼятого перегляду була здійснена оптимізація графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів в рамках EFF у наступному році.
Довідка Finance.ua:
- Рада МВФ завершила п’ятий огляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виділити близько 1,1 мільярда доларів на підтримку українського бюджету;
- до державного бюджету вже надійшло пʼять траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів США, із яких близько 3,1 млрд доларів США у 2024 році. Загалом у 2024 році програма передбачає 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні;
- 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ);
- програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько 151 млрд доларів США на 2023−2027 роки.
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