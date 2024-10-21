Україна вже виконала 28 структурних маяків за програмою МВФ — Finance.ua

Україна вже виконала 28 структурних маяків за програмою МВФ Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Україна вже виконала 28 структурних маяків за програмою МВФ

У межах Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility — EFF) від Міжнародного валютного фонду Україна вже виконала 28 структурних маяків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility — EFF). Керівництво МВФ відзначило прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF. Вперше за всю історію співпраці Україна успішно пройшла пʼять переглядів фінансової програми МВФ», — сказано в повідомленні.

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Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, та ще два достроково.

Загалом виконано пʼять зобовʼязань, а саме:

Розробка методології оцінки ефективності податкових пільг, включаючи їхню вартість для бюджету. Прийнято новий закон про Бюро економічної безпеки. Визначено основні публічні компанії, які серйозно постраждали від війни, та підготовлено аналіз потенційних фіскальних та квазі-фіскальних витрат. Ухвалено зміни до Митного кодексу відповідно до найкращих міжнародних практик (достроково). На основі результатів дорожньої карти з розробки процедур управління публічними інвестиціями прийнято урядову постанову з планом дій та графіком виконання, яка забезпечить чіткий зв’язок між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними видатками (достроково).

Загалом Україна вже виконала 28 структурних маяків у межах програми EFF, із яких 19 у фіскальному напрямі.

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«Програма EFF є найрезультативнішою для України у контексті кількості успішних переглядів. Це демонструє спроможність і готовність України впроваджувати зміни навіть в умовах повномасштабної війни. Вчергове хочу наголосити, що співпраця з МВФ є невід’ємною частиною у підтримці фіскальної, монетарної стабільності та стимулювання економічного відновлення. Експертна підтримка разом із мобілізацією зовнішнього фінансування продовжують бути стабілізуючими факторами для нашої фінансової системи», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Також в рамках пʼятого перегляду була здійснена оптимізація графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів в рамках EFF у наступному році.

Довідка Finance.ua:

Рада МВФ завершила п’ятий огляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виділити близько 1,1 мільярда доларів на підтримку українського бюджету;

до державного бюджету вже надійшло пʼять траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 7,6 млрд доларів США, із яких близько 3,1 млрд доларів США у 2024 році. Загалом у 2024 році програма передбачає 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні;

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ);

програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько 151 млрд доларів США на 2023−2027 роки.

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