МВФ виділив Україні 1,1 мільярда доларів на підтримку бюджету — Finance.ua

МВФ виділив Україні 1,1 мільярда доларів на підтримку бюджету Вчора 09:38 — Казна та Політика

МВФ виділив Україні 1,1 мільярда доларів на підтримку бюджету

Рада МВФ завершила п’ятий огляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виділити близько 1,1 мільярда доларів на підтримку українського бюджету.

Про це йдеться у релізі МВФ.

У МВФ зазначили, що українська економіка залишається стійкою, а виконання програми розширеного фінансування (EFF) є високим, незважаючи на складні умови.

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Влада України досягла всіх кількісних цілей на кінець червня та виконала чотири структурні контрольні показники.

У відомстві додали, для підтримки макроекономічної стабільності, відновлення стійкості державних фінансів і боргових зобов’язань, а також для посилення інституційних реформ необхідно продовжувати реформаторські зусилля, активізувати мобілізацію внутрішніх доходів і забезпечити своєчасне отримання зовнішньої допомоги.

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За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці кошти спрямують на покриття видатків невійськового характеру.

Також під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому до державного бюджету залучать більше ресурсів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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