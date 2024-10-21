МВФ збільшить до 13 кількість переглядів програми з Україною — Finance.ua

МВФ збільшить до 13 кількість переглядів програми з Україною
В рамках успішного п’ятого перегляду програми України з МВФ була збільшена кількість переглядів програми з МВФ з 11 до 13.
В програму додали перегляди в червні та грудні 2025 року, щоб забезпечити більш безперервне надходження коштів.
Завдяки цьому додатковий ресурс траншів на 2025 рік буде збільшено на $800−900 млн за рахунок зменшення траншів в наступні періоди.
Новий графік переглядів виглядає наступним чином:
- 6 перегляд: з 1 грудня 2024 року — на $1,1 млрд;
- 7 перегляд: з 1 березня 2025 року — на $917,5 млн;
- 8 перегляд: з 15 червня 2025 року — на $809,6 млн;
- 9 перегляд: з 31 серпня 2025 року — на $539,8 млн;
- 10 перегляд: з 1 грудня 2025 року — на $445,3 млн;
- 11 перегляд: з 1 березня 2026 року — на $941,3 млн;
- 12 перегляд: з 31 серпня 2026 року — на $1,007 млрд;
- 13 перегляд: з 10 березня 2027 року — на $1,069 млрд.
Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 18 жовтня завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility; EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $1,1 млрд.
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