МВФ збільшить до 13 кількість переглядів програми з Україною — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МВФ збільшить до 13 кількість переглядів програми з Україною

Казна та Політика
35
МВФ збільшить до 13 кількість переглядів програми з Україною
МВФ збільшить до 13 кількість переглядів програми з Україною
В рамках успішного п’ятого перегляду програми України з МВФ була збільшена кількість переглядів програми з МВФ з 11 до 13.
В програму додали перегляди в червні та грудні 2025 року, щоб забезпечити більш безперервне надходження коштів.
Читайте також
Завдяки цьому додатковий ресурс траншів на 2025 рік буде збільшено на $800−900 млн за рахунок зменшення траншів в наступні періоди.
Новий графік переглядів виглядає наступним чином:
  • 6 перегляд: з 1 грудня 2024 року — на $1,1 млрд;
  • 7 перегляд: з 1 березня 2025 року — на $917,5 млн;
  • 8 перегляд: з 15 червня 2025 року — на $809,6 млн;
  • 9 перегляд: з 31 серпня 2025 року — на $539,8 млн;
  • 10 перегляд: з 1 грудня 2025 року — на $445,3 млн;
  • 11 перегляд: з 1 березня 2026 року — на $941,3 млн;
  • 12 перегляд: з 31 серпня 2026 року — на $1,007 млрд;
  • 13 перегляд: з 10 березня 2027 року — на $1,069 млрд.
Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 18 жовтня завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility; EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $1,1 млрд.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.