Оновлений меморандум із МВФ передбачає поступове підвищення комунальних тарифів — Finance.ua

Оновлений меморандум із МВФ передбачає поступове підвищення комунальних тарифів Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Оновлений меморандум із МВФ передбачає поступове підвищення комунальних тарифів

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. У післявоєнний період тарифи також зростатимуть.

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«Потенційні заходи реформ, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової тарифної методології та соціальних міркувань під час війни)», — йдеться у документі.

Українські чиновники також очікують «зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої бюджетної підтримки енергетичним державним підприємствам в очікуванні доступних бюджетних ресурсів».

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Як зазначається у меморандумі, після закінчення війни порядок денний реформ в енергетичному секторі, зокрема, вимагатиме відновлення та посилення конкуренції на оптових та роздрібних ринках газу.

«Крім того, забезпечення стійкості системи та скорочення квазіфіскальних зобов’язань вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат, при цьому виділяючи адекватні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домогосподарств», — йдеться у меморандумі.

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Згідно з документом, Кабінет Міністрів України прийме дорожню карту для поступової лібералізації ринків газу та електроенергії з планом реалізації із зазначенням термінів на період після воєнного стану. Дорожня карта буде заснована на технічному аналізі фінансового стану сектора у координації із Європейською комісією.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов’язання влади країни здійснити певні кроки.

Нагадаємо, Рада МВФ завершила п’ятий огляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виділити близько 1,1 мільярда доларів на підтримку українського бюджету. Ці кошти спрямують на покриття видатків невійськового характеру.

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