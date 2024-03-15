День фінансів: новий новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ та плани на випадок відсутності допомоги від США — Finance.ua

День фінансів: новий новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ та плани на випадок відсутності допомоги від США Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 15 березня, розповімо, як українці поповнюють бюджет Польщі та хто з ВПО зможе отримати субсидію на оренду житла.

План Б на випадок відсутності допомоги від США. Міністр фінансів Сергій Марченко Міністр фінансів Сергій Марченко заявив , що Україна проситиме країни-члени «Великої сімки» збільшити розмір внесків для допомоги Києву, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу. Але, скоріше за все, гроші від США будуть.

Конкуренція за долари. Начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий каже , що вже досить довго на готівковому ринку спостерігається конкуренції між фінустановами за продавця (різниця між курсами купівлі у комбанках та обмінних пунктах майже однакова).

Ставки за депозитами. В НБУ В НБУ кажуть , що зниження облікової ставки 14,5% не матиме особливого впливу на рівень депозитних відсотків. Регулятор очікує, що певне коригування ставок відбудеться, однак воно не буде значним з огляду на збереження стимулів у вигляді тримісячних депозитних сертифікатів.

Аналіз законів України. Розпочався офіційний скринінг Європейської комісії для України щодо переговорного розділу 9 «Фінансові послуги». Він передбачає аналіз ступеня відповідності національного законодавства актам ЄС.

Механізм для виплати компенсацій за збитки через агресію рф. У Гаазі У Гаазі запустили міжнародний механізм для виплат українцям, майно яких постраждало від російської агресії. Із квітня цього року громадяни отримають можливість подати відповідні заявки для компенсації шкоди.

Рекрутинг до ЗСУ. Міністерство оборони Міністерство оборони запровадило новий алгоритм рекрутингу до Збройних Сил України. Алгоритм складається з 4 етапів та покликаний замінити застарілі підходи.

Субсидія для ВПО. Мінсоцполітики Мінсоцполітики розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб — субсидію на оренду житла. Розмір субсидії враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни. Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія.

ВПО, які можуть отримувати допомогу на проживання, а також подовжити терміни прийняття відповідних заяв. Також Міністерство соціальної політики пропонує розширити перелік категорійна проживання, а також подовжити терміни прийняття відповідних заяв.

Будівництво нового житла. За За даними Держстату, загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками 2023 року скоротилася на 37% порівняно з 2022 роком — до 4,2 млн кв. м.

Судових справ побільшало. Аналітики Опендатабот Аналітики Опендатабот повідомили , що в 2023 році в українських судах розглядалось 157 293 справи. Це майже в півтора рази більше, ніж у 2022 році. Найбільший приріст спостерігається серед адміністративних та цивільних справ. Найбільше зросли адміністративні та цивільні справи — на 41% та 65% відповідно.

Українські підприємці в Польщі. У Польщі сьогодні У Польщі сьогодні працюють 27 тис. українських компаній. Це майже третина від загальної кількості компаній, засновниками яких є іноземці. За 2023 рік українці в Польщі сплатили до польського бюджету податків на загальну суму понад 5 млрд злотих.

планами щодо повернення в Україну, проте кількість тих, хто планував залишитися в Польщі, зменшується. Водночас, за даними Gremi Personal, близько половини українців, що знаходяться у Польщі, не можуть визначитися з, проте кількість тих, хто планував залишитися в Польщі, зменшується.

Робот, який спілкується з людиною. Стартап Figure AI Стартап Figure AI показав , як їхній робот Figure 01 взаємодіє з людиною, сприймаючи запити на слух та зором, і дає повноцінні відповіді. Робот може ідентифікувати та взаємодіяти з предметами навколо себе. Крім того, Figure 01 здатен виконувати підказки людини і відповідати їй повноцінними реченнями.

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