Близько третини іноземних компаній у Польщі створили українці — Finance.ua

Близько третини іноземних компаній у Польщі створили українці Сьогодні 09:45 — Світ

Близько третини іноземних компаній у Польщі створили українці

У Польщі сьогодні працюють 27 тис. українських компаній; це майже третина від загальної кількості компаній, засновниками яких є іноземці.

Про це повідомив голова правління юридичної Групи Eucon Law, голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук.

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«Станом на 31 грудня 2023 року в Польщі зареєстровано 100 тис. іноземних компаній, з них 27 тис. — українські. Тобто можемо говорити, що приблизно третина компаній з іноземним капіталом в Польщі є українськими», — повідомив Романчук.

Він також додав, що протягом 2020−2023 років понад 44,5 тис. українців зареєстрували в Польщі одноособову господарську діяльність, аналог українського ФОП, що свідчить про тісний діловий звʼязок між нашими країнами.

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Раніше видання Rzeczpospolita з посиланням на дані з Центрального реєстру та інформації про економічну діяльність повідомляло , що в 2023 році кожне десяте індивідуальне підприємство у Польщі відкривали українці, а кількість фізичних осіб-підприємців, якими були громадяни України, виявилась більш ніж на дві третини більшою, ніж у 2022 році.

У Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим з-поміж країн Євросоюзу, завдяки цьому зростання ВВП впродовж п’яти років, за прогнозом , може становити 1,2−2%.

Укрінформ За матеріалами:

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