Близько третини іноземних компаній у Польщі створили українці — Finance.ua
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Близько третини іноземних компаній у Польщі створили українці

Світ
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Близько третини іноземних компаній у Польщі створили українці
Близько третини іноземних компаній у Польщі створили українці
У Польщі сьогодні працюють 27 тис. українських компаній; це майже третина від загальної кількості компаній, засновниками яких є іноземці.
Про це повідомив голова правління юридичної Групи Eucon Law, голова Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук.
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«Станом на 31 грудня 2023 року в Польщі зареєстровано 100 тис. іноземних компаній, з них 27 тис. — українські. Тобто можемо говорити, що приблизно третина компаній з іноземним капіталом в Польщі є українськими», — повідомив Романчук.
Він також додав, що протягом 2020−2023 років понад 44,5 тис. українців зареєстрували в Польщі одноособову господарську діяльність, аналог українського ФОП, що свідчить про тісний діловий звʼязок між нашими країнами.
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Раніше видання Rzeczpospolita з посиланням на дані з Центрального реєстру та інформації про економічну діяльність повідомляло, що в 2023 році кожне десяте індивідуальне підприємство у Польщі відкривали українці, а кількість фізичних осіб-підприємців, якими були громадяни України, виявилась більш ніж на дві третини більшою, ніж у 2022 році.
У Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим з-поміж країн Євросоюзу, завдяки цьому зростання ВВП впродовж п’яти років, за прогнозом, може становити 1,2−2%.

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За матеріалами:
Укрінформ
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