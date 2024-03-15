Figure AI представила свого робота, який вільно спілкується з людиною завдяки технологіям OpenAI — Finance.ua
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Figure AI представила свого робота, який вільно спілкується з людиною завдяки технологіям OpenAI

Технології&Авто
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Figure AI представила свого робота, який вільно спілкується з людиною завдяки технологіям OpenAI
Figure AI представила свого робота, який вільно спілкується з людиною завдяки технологіям OpenAI
Стартап Figure AI, який співпрацює з OpenAI, показав як їхній робот перші Figure 01 взаємодіє з людиною, сприймаючи запити на слух та зором і дає повноцінні відповіді.
Про це йдеться у відео Figure AI.
У відео презентації показано, як робот може ідентифікувати та взаємодіяти з предметами навколо себе. Крім того, Figure 01 здатен виконувати підказки людини і відповідати їй повноцінними реченнями.
У взаємодії з людиною робот зміг визначити перед собою їстівні та не їстівні предмети, віддавши яблуко людині.
Також, коли людина запитала Figure 01, що робити з посудом, який лежав перед ним, робот відповів, що його потрібно перенести до сушарки. Коли Figure 01 попросили поскладати посуд, він зміг поставити стакан та тарілку на потрібне місце.
Стартап Figure AI, який розробляє людиноподібних роботів, залучив близько 675 мільйонів доларів з оцінкою у 2 млрд дол. Серед інвесторів — засновник Amazon Джефф Безос, Microsoft та Nvidia.
За матеріалами:
Економічна Правда
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