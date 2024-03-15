Єврокомісія почала аналіз законів України у сфері фінансів на відповідність нормам ЕС — Finance.ua

Єврокомісія почала аналіз законів України у сфері фінансів на відповідність нормам ЕС
У четвер, 14 березня, розпочався офіційний скринінг Європейської комісії для України щодо переговорного розділу 9 «Фінансові послуги».
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«Проведення Європейською Комісією скринінгу передбачає аналіз ступеня відповідності національного законодавства актам ЄС», — сказано в повідомленні.
Скринінг складається з двох етапів:
- роз’яснювальні зустрічі, під час яких представники Європейської Комісії розповідають про ключові акти права ЄС за переговорними розділами та відповідають на запитання держави — кандидата на вступ до ЄС;
- двосторонні зустрічі, на яких держава-кандидат представляє стан імплементації законодавства ЄС за переговорними розділами та плани щодо узгодження національного законодавства з європейським законодавством до моменту набуття повноправного членства в ЄС.
Розділ 9 «Фінансові послуги» стосується актів права ЄС щодо:
- пруденційного регулювання та нагляду за банками;
- відновлення та врегулювання банків, системи гарантування вкладів;
- страхування;
- сталого фінансування;
- цифрових фінансів (у тому числі віртуальних активів);
- ринку цінних паперів та інвестиційних послуг.
Заступник Голови Національного банку України Сергій Ніколайчук розповів про останні досягнення України щодо приведення регулювання фінансового сектору у відповідність до стандартів ЄС та про значний фокус на цьому в оновленій минулого року Стратегії розвитку фінансового сектору.
Також він анонсував підготовлений та надісланий заздалегідь українською стороною перелік питань щодо аспектів упровадження положень актів ЄС у національне законодавство.
«Ми розраховуємо отримати необхідні роз’яснення і впевненіше рухатися далі. З нашого боку ми докладемо всіх зусиль для підтримки євроінтеграційного темпу та проходження скринінгу в максимально короткі строки», — сказав Ніколайчук.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною