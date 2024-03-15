Єврокомісія почала аналіз законів України у сфері фінансів на відповідність нормам ЕС — Finance.ua

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Єврокомісія почала аналіз законів України у сфері фінансів на відповідність нормам ЕС

Казна та Політика
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Єврокомісія почала аналіз законів України у сфері фінансів на відповідність нормам ЕС
Єврокомісія почала аналіз законів України у сфері фінансів на відповідність нормам ЕС
У четвер, 14 березня, розпочався офіційний скринінг Європейської комісії для України щодо переговорного розділу 9 «Фінансові послуги».
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
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«Проведення Європейською Комісією скринінгу передбачає аналіз ступеня відповідності національного законодавства актам ЄС», — сказано в повідомленні.
Скринінг складається з двох етапів:
  1. роз’яснювальні зустрічі, під час яких представники Європейської Комісії розповідають про ключові акти права ЄС за переговорними розділами та відповідають на запитання держави — кандидата на вступ до ЄС;
  2. двосторонні зустрічі, на яких держава-кандидат представляє стан імплементації законодавства ЄС за переговорними розділами та плани щодо узгодження національного законодавства з європейським законодавством до моменту набуття повноправного членства в ЄС.
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Розділ 9 «Фінансові послуги» стосується актів права ЄС щодо:
  • пруденційного регулювання та нагляду за банками;
  • відновлення та врегулювання банків, системи гарантування вкладів;
  • страхування;
  • сталого фінансування;
  • цифрових фінансів (у тому числі віртуальних активів);
  • ринку цінних паперів та інвестиційних послуг.
Заступник Голови Національного банку України Сергій Ніколайчук розповів про останні досягнення України щодо приведення регулювання фінансового сектору у відповідність до стандартів ЄС та про значний фокус на цьому в оновленій минулого року Стратегії розвитку фінансового сектору.
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Також він анонсував підготовлений та надісланий заздалегідь українською стороною перелік питань щодо аспектів упровадження положень актів ЄС у національне законодавство.
«Ми розраховуємо отримати необхідні роз’яснення і впевненіше рухатися далі. З нашого боку ми докладемо всіх зусиль для підтримки євроінтеграційного темпу та проходження скринінгу в максимально короткі строки», — сказав Ніколайчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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