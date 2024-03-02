В Нацбанку дали прогноз щодо зростання ВВП України в разі швидкого вступу до ЄС — Finance.ua

В Нацбанку дали прогноз щодо зростання ВВП України в разі швидкого вступу до ЄС Сьогодні 19:25 — Казна та Політика

В Нацбанку дали прогноз щодо зростання ВВП України в разі швидкого вступу до ЄС

Національний банк України розглянув два сценарії розвитку євроінтеграційного поступу України. Згідно з одним із них, українська економіка може зрости впродовж десятиліття на 7%, а ВВП на одну особу в 2033 році досягне майже $15,5 тис.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

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НБУ розглянув два сценарії розвитку євроінтеграційного поступу України, які передусім відрізняються повнотою та швидкістю реформ:

За сценарію часткового проведення реформ економіка може зростати приблизно на 4% упродовж десятиліття, а ВВП на одну особу в 2033 році перевищить 10 тис. дол. США. За реалізації сценарію швидкої трансформації ці показники зростуть до близько 7% та майже 15,5 тис. дол. США відповідно.

«Українська економіка поступово відновлюється переважно завдяки надолуженню втрат, спричинених повномасштабною агресією росії. Проте стійке економічне зростання високими темпами можливе лише за умови сталого підвищення рівня продуктивності», — сказано в повідомленні.

Цьому можуть посприяти рішучі євроінтеграційні реформи та зближення з більш розвиненими економіками за умови збереження макроекономічної стабільності.

«Вже сама перспектива членства в ЄС та виконання відповідних умов стимулюватимуть економічне зростання країни ще до офіційного її вступу, а процес інтеграції - зовнішню торгівлю та залучення інвестицій, що посилить інституційну спроможність країни», — пояснюють у Нацбанку.

Це сприятиме підвищенню ефективності використання ресурсного потенціалу, зменшенню корупції, поглибленню ринкової конкуренції.

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«Про це свідчить досвід країн, що пройшли євроінтеграційний шлях. Так, у країнах Центрально-Східної Європи, що приєдналися до ЄС у 2004 році, рівні продуктивності праці та ВВП на одну особу в 2003 році були в середньому на майже 10% вищі порівняно з тим, якби вони не мали можливості вступу», — зазначає регулятор.

Нагадаємо, раніше посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова заявляла , що переговори щодо вступу України до Європейського союзу можуть початися навесні. Приблизних оцінок, як довго триватимуть переговори щодо вступу України в ЄС, немає.

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