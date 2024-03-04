Коли Україна може отримати переговорну рамку щодо вступу до Європейського союзу — Finance.ua

Коли Україна може отримати переговорну рамку щодо вступу до Європейського союзу Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

Коли Україна може отримати переговорну рамку щодо вступу до Європейського союзу

У грудні лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС поки не розпочалися, оскільки зараз ще ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Україна може отримати переговорну рамку щодо вступу в Європейський союз вже в березні цього року.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

«Сьогодні ми находимося на етапі отримання відповідної переговорної рамки від Єврокомісії. Сподіваюсь, що в березні ми її отримаємо. Ми також працюємо над початком перемовин з Єврокомісією, з Євросоюзом про вступ України. 35 розділів», — заявив він.

Премʼєр зазначив, що перемовини будуть передбачати проведення відповідного скрінінгу.

Читайте також Скільки коштів вдасться отримати Євросоюзу від російських активів для підтримки України

«Я вважаю що будуть розділи доволі складні. Але першим ми просили ЄК і дали цю пропозицію на кордоні з Польщею розпочати скрінінг аграрної сфери. Цей скрінінг буде складатись з трьох напрямків, з трьох кластерів. Поговорили про це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час її візиту до Києва буквально нещодавно», - заявив Шмигаль.

Він сподівається, що це змінить підхід Єврокомісії.

Читайте також Євросоюз цьогоріч надасть Україні військову допомогу на 21 млрд євро

«І що дійсно нам скринінг аграрний дадуть для того, щоб ми продемонстрували що ми експортуємо в Європу товар, аграрну продукцію належної якості, що статистика наша відповідає правді, діючим умовам, реальності. І це дасть нам безумовно твердий грунт для того, щоб ми мали абсолютно тверді цифри і статистику і скринінг в розмові з нашими сусідами, нашими партнерами, зокрема з Польщею», — зазначив він.

Крім того, Шмигаль переконаний, що цього року ми відкриємо перемовини з Євросоюзом.

«Ми, звичайно ж, працюємо над тим щоб це відбулося вже в березні - переговорна рамка і відкриття першого скрінінгу. Перших кроків по перемовинах. Відповідно це такий вже юридично крайній крок перед безпосередньо політичним рішенням про прийняття країни в ЄС», — заявив премʼєр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.