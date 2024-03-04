Коли Україна може отримати переговорну рамку щодо вступу до Європейського союзу — Finance.ua

Коли Україна може отримати переговорну рамку щодо вступу до Європейського союзу
У грудні лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.
Фактично переговори про вступ України до ЄС поки не розпочалися, оскільки зараз ще ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.
Україна може отримати переговорну рамку щодо вступу в Європейський союз вже в березні цього року.
Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.
«Сьогодні ми находимося на етапі отримання відповідної переговорної рамки від Єврокомісії. Сподіваюсь, що в березні ми її отримаємо. Ми також працюємо над початком перемовин з Єврокомісією, з Євросоюзом про вступ України. 35 розділів», — заявив він.
Премʼєр зазначив, що перемовини будуть передбачати проведення відповідного скрінінгу.
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«Я вважаю що будуть розділи доволі складні. Але першим ми просили ЄК і дали цю пропозицію на кордоні з Польщею розпочати скрінінг аграрної сфери. Цей скрінінг буде складатись з трьох напрямків, з трьох кластерів. Поговорили про це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час її візиту до Києва буквально нещодавно»,
- заявив Шмигаль.
Він сподівається, що це змінить підхід Єврокомісії.
«І що дійсно нам скринінг аграрний дадуть для того, щоб ми продемонстрували що ми експортуємо в Європу товар, аграрну продукцію належної якості, що статистика наша відповідає правді, діючим умовам, реальності. І це дасть нам безумовно твердий грунт для того, щоб ми мали абсолютно тверді цифри і статистику і скринінг в розмові з нашими сусідами, нашими партнерами, зокрема з Польщею», — зазначив він.
Крім того, Шмигаль переконаний, що цього року ми відкриємо перемовини з Євросоюзом.
«Ми, звичайно ж, працюємо над тим щоб це відбулося вже в березні - переговорна рамка і відкриття першого скрінінгу. Перших кроків по перемовинах. Відповідно це такий вже юридично крайній крок перед безпосередньо політичним рішенням про прийняття країни в ЄС», — заявив премʼєр.
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