День фінансів: нові тарифи «Нової пошти», доопрацьовані законопроєкти про податкові зміни Сьогодні 17:45

Понеділок, 6 квітня. «Нова пошта» вдруге за пів року підвищує тарифи, а ДПС запускає «дорожні карти» щоб зменшити блокування податкових накладних.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

Блокування податкових накладних

ДПС запроваджує новий інструмент, який допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних. Це «дорожні карти», які допоможуть платникам ПДВ без помилок заповнити і подати таблицю даних. Фахівці проаналізували низку кейсів, запити профільних асоціацій та врахували специфіку різних видів господарської діяльності.

«Нова пошта» підвищує тарифи

«Нова пошта» з 13 квітня підвищує тарифи на деякі свої послуги. Компанія залишила безплатним пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісію за оголошену цінність до 500 грн. Які тарифи змінюються — розповідаємо тут

Запровадження е-Акцизу

З 1 листопада в Україні має запрацювати система е-Акциз. Попри те, що до її запуску залишається шість місяців, вона досі не перейшла у фазу стабілізації та не готова до повноцінного функціонального тестування. Бізнес попереджає , що в разі збоїв або зупинки системи після запуску кожен день простою е-Акцизу може призводити до втрат державного бюджету на рівні близько 500 млн грн.

Продаж банками зливків із золота та срібла

У світі спостерігається тенденція зростання цін на банківські дорогоцінні метали. Наразі продаж українськими банками зливків із золота та срібла здійснюється виключно за рахунок перепродажу того, що вони викуповують у населення. Ціни на купівлю та продаж зливків у банків відрізняються досить суттєво. При цьому варто знати: що менший зливок, тим більша ціна за 1 грам металу. У новому матеріалі розповідаємо, що з банківських металів зараз пропонують українські банки:

Законопроєкти про податкові зміни

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив два законопроєкти, що стосуються оподаткування цифрових платформ та міжнародних посилок. Обидва документи є частиною зобов’язань України перед МВФ. Жоден із законопроєктів не принесе додаткових надходжень у поточному 2026 році. Всі зміни набудуть чинності у 2027 році або пізніше.

Умови для підвищення зарплат в ЗСУ

Військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила , що для підвищення фінансового забезпечення українських військових варто виконати три важливих умови, одна з яких залежить від міжнародних партнерів:

усвідомлення європейських партнерів того, що українське військо — це європейське військо і захист європейського кордону;

оптимізація внутрішніх процесів;



готовність суспільства жертвувати своїми соціальними благами на користь захисту держави, на користь військовослужбовців.



Ситуація на валютному ринку

Фінансовий експерт Олексій Козирєв прогнозує , що курс купівлі та продажу готівкового долара в період з 6 по 10 квітня в банках буде в межах коридору від 43,10 до 44,20 грн, а в обмінних пунктах фінкомпаній — 43,15−44,15 грн. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 49,80 до 51,10 грн, а в обмінних пунктах — від 49,90 до 51,00 грн.

Зі свого боку членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що протягом 6−10 квітня гривня коливатиметься помірно, без різких змін. Підтримку ринку забезпечуватимуть висока облікова ставка на рівні 15% та валютні інтервенції НБУ, які допомагають стримувати надмірні коливання курсу.

Ринок житла в Україні

Як свідчать дані аналітики Dim. ria, найдорожчим містом для купівлі однокімнатної квартири на вторинному ринку залишається Київ. Середня ціна там зафіксована на рівні $89 000. Найдоступніше житло пропонують у прифронтових регіонах. Найнижчу вартість зафіксовано у Запорізькій області — $15 500.

Аналітики порталу також розповіли , що в березні порівняно з лютим ціни на новобудови знизилися у столиці та низці західних областей, тоді як у центральних регіонах зафіксовано зростання.

Щодо оренди житла, що найвища вартість однокімнатної квартири у березні була в Києві та Закарпатській області — по 22 000 грн. Найбільший приріст у ціні зафіксовано в Чернігівській області — ціни підскочили на 40%.

Відмітимо, що нині підвищеним попитом користується заміська нерухомість у котеджних містечках або імпровізованих «кооперативах», де є охорона, своя комунальна служба і хоча б мінімальна інфраструктура (магазин, дитячий майданчик тощо).

Виїзд за кордон ВПО

Внутрішньо переміщені особи, які виїжджають за кордон на тривалий час, можуть втратити право на допомогу на проживання. Водночас такі виплати можна поновити після повернення в Україну — за певних умов

Відмітимо, що перед поїздкою до України через Польщу варто заздалегідь перевірити документи та свій статус перебування. Навіть незначна помилка може призвести до затримки або відмови у перетині кордону. Щоб уникнути проблем, радимо скористатися чек-листом , щоб нічого не забути.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.