Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 11:02 — Валюта

Тиждень на міжбанку минув у режимі помірної турбулентності

Офіційний курс гривні до долара США протягом 30 березня-3 квітня коливався, але наприкінці тижня повернувся майже до стартового рівня.

Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Як розповіла Золотько, зміна курсу до попереднього дня становила:

31 березня до 30 березня — +2,18%;

1 квітня до 31 березня — -1,96%;

2 квітня до 1 квітня — -0,31%;

3 квітня до 2 квітня — +0,08%.

У підсумку за 30 березня — 3 квітня офіційний курс зменшився на 0,06%.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

30 березня — 43,8400 грн/$;

31 березня — 44,7955 грн/$;

01 квітня — 43,9175 грн/$;

02 квітня — 43,7808 грн/$;

03 квітня — 43,8144грн/$.

Протягом 30 березня — 3 квітня готівковий валютний ринок демонстрував переважно спокійну динаміку з поступовим зниженням курсу в другій половині тижня.

На початку тижня долар утримувався в межах 43,52−44,07 грн, а у вівторок — у діапазоні 43,54−44,10 грн.

Від середи на ринку почалося помірне зниження: котирування зсунулися до 43,48−44,03 грн у середу та 43,48−44,02 грн у четвер.

Наприкінці тижня тенденція до здешевлення долара збереглася, і в п’ятницю продаж опустився нижче позначки 44 грн, а готівкові курси склали 43,37/43,92 грн за долар.

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня спостерігалися помірні, але нерівномірні коливання курсу долара:

тиждень розпочався з рівня 43,76 грн/$, після чого в понеділок котирування поступово піднялися до 43,85 грн/$, що стало майже денним максимумом;

у вівторок ринок відкрився на 43,85 грн/$, однак далі перейшов до зниження та завершив день на 43,75 грн/$;

у середу волатильність посилилася: курс піднімався до 43,90 грн/$, опускався до 43,69 грн/$ і закрився на 43,77 грн/$;

у четвер динаміка залишалася стриманою: стартувавши з 43,87 грн/$, ринок протягом дня спускався до 43,72 грн/$, а завершився на 43,75 грн/$;

у п’ятницю торги проходили в діапазоні 43,47−43,78 грн/$, а завершилися на рівні 43,48 грн/$.

Загалом тиждень на міжбанку минув у режимі помірної турбулентності з чергуванням коротких фаз зміцнення та корекції. Чистий рух за тиждень становив -0,28 грн/$, тобто курс долара на міжбанку знизився на 28 копійок.

Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками 30 березня — 3 квітня був помітно нижчим, ніж у попередні три тижні, та становив $888,45 млн. Для порівняння: тижнем до того регулятор продав валюти на $1269,1 млн, а ще тижнем раніше — рекордні $1344,35 млн.

Прогноз на тиждень

За прогнозом експертки, протягом 6−10 квітня гривня, ймовірно, коливатиметься помірно, без різких змін. Підтримку ринку забезпечуватимуть висока облікова ставка на рівні 15% та валютні інтервенції НБУ, які допомагають стримувати надмірні коливання курсу.

Попит на валюту з боку бізнесу та населення залишається відчутним, а інфляційні очікування роблять ринок більш чутливим до новин. Монетарна політика НБУ зберігає інтерес до гривневих інструментів і зменшує спекулятивний тиск.

Важливим фактором буде зовнішнє фінансування, зокрема очікування нової програми МВФ, яка має підтримати фінансову стабільність і допомогти з покриттям бюджетного дефіциту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.