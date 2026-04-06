Експерт дав прогноз курсу долара та євро на 6−10 квітня Сьогодні 14:03 — Валюта

Експерт дав прогноз курсу долара та євро на 6−10 квітня

Перспективи завершення війни США та Ізраїлю проти Ірану залишаються туманними, а блокування Ормузької протоки триває. Це призводить до збереження високих цін на нафту та подорожчання логістики, що серйозно «б'є» по світовій економіці.

Як світова криза вплине на курси долара та євро в Україні, розповідає фінансовий експерт Олексій Козирєв.

З його слів, статистика щоденних угод, зареєстрованих за системою Bloomberg у цей період, за моїм прогнозом, буде в межах від $220 млн до $340 млн.

А от основними покупцями валюти в ці дні будуть імпортери енергоносіїв, компанії, що забезпечують оборону, а також ритейлери товарів народного споживання. Серед продавців валюти переважатимуть аграрії та IT-сектор. А головним продавцем залишиться НБУ. Завдяки інтервенціям Нацбанку ситуація на міжбанку залишиться під повним контролем регулятора.

Щодо міжбанку, то при прогнозованому коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в період з 6 по 10 квітня в межах від 1,143 до 1,171 долара за євро та коридорі безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 43,20 до 44 гривень — за моїм прогнозом, реальний робочий коридор за безготівковим євро буде в межах від 49,90 до 50,90 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники та більшість банків цього тижня працюватимуть зі спредом за доларом у межах до 20−30 копійок та євро у межах до 20−50 копійок. Частина обмінників у жвавих торгових точках, де потреба у гривні у громадян максимальна, виставлятимуть за доларом і за євро спред у межах до 1 гривні.

Долар

Курс купівлі та продажу готівкового долара в період з 6 по 10 квітня в банках буде в межах коридору від 43,10 до 44,20 грн, а в обмінних пунктах фінкомпаній — 43,15−44,15 грн

Євро

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 49,80 до 51,10 грн, а в обмінних пунктах — від 49,90 до 51,00 грн.

Нагадаємо, у березні 2026 року чиста купівля іноземної валюти населенням зросла у 1,9 раза та становила 1,019 млрд доларів в еквіваленті. Про це свідчать дані Національного банку.

Обсяг купівлі безготівкової валюти у березні становив 438 млн доларів, тоді як продаж — 387 млн доларів.

У січні-лютому 2026 року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на суму 1,7 млрд доларів в еквіваленті.

