0 800 307 555
Експерт дав прогноз курсу долара та євро на 6−10 квітня

Експерт дав прогноз курсу долара та євро на 6−10 квітня
Експерт дав прогноз курсу долара та євро на 6−10 квітня
Перспективи завершення війни США та Ізраїлю проти Ірану залишаються туманними, а блокування Ормузької протоки триває. Це призводить до збереження високих цін на нафту та подорожчання логістики, що серйозно «б'є» по світовій економіці.
Як світова криза вплине на курси долара та євро в Україні, розповідає фінансовий експерт Олексій Козирєв.
З його слів, статистика щоденних угод, зареєстрованих за системою Bloomberg у цей період, за моїм прогнозом, буде в межах від $220 млн до $340 млн.
А от основними покупцями валюти в ці дні будуть імпортери енергоносіїв, компанії, що забезпечують оборону, а також ритейлери товарів народного споживання. Серед продавців валюти переважатимуть аграрії та IT-сектор. А головним продавцем залишиться НБУ. Завдяки інтервенціям Нацбанку ситуація на міжбанку залишиться під повним контролем регулятора.
Щодо міжбанку, то при прогнозованому коридорі за парою євро/долар на світовому валютному ринку в період з 6 по 10 квітня в межах від 1,143 до 1,171 долара за євро та коридорі безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 43,20 до 44 гривень — за моїм прогнозом, реальний робочий коридор за безготівковим євро буде в межах від 49,90 до 50,90 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники та більшість банків цього тижня працюватимуть зі спредом за доларом у межах до 20−30 копійок та євро у межах до 20−50 копійок. Частина обмінників у жвавих торгових точках, де потреба у гривні у громадян максимальна, виставлятимуть за доларом і за євро спред у межах до 1 гривні.

Долар

Курс купівлі та продажу готівкового долара в період з 6 по 10 квітня в банках буде в межах коридору від 43,10 до 44,20 грн, а в обмінних пунктах фінкомпаній — 43,15−44,15 грн

Євро

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 49,80 до 51,10 грн, а в обмінних пунктах — від 49,90 до 51,00 грн.
Нагадаємо, у березні 2026 року чиста купівля іноземної валюти населенням зросла у 1,9 раза та становила 1,019 млрд доларів в еквіваленті. Про це свідчать дані Національного банку.
Обсяг купівлі безготівкової валюти у березні становив 438 млн доларів, тоді як продаж — 387 млн доларів.
У січні-лютому 2026 року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на суму 1,7 млрд доларів в еквіваленті.
Також раніше експерти дали поради, в якій валюті краще зберігати гроші.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
