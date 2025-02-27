День фінансів: нові мита США, працевлаштування осіб з інвалідністю, 4 групи біженців — Finance.ua

День фінансів: нові мита США, працевлаштування осіб з інвалідністю, 4 групи біженців Сьогодні 17:33

В четвер, 27 лютого, Finance.ua в новому матеріалі детально розповідає про інноваційну ШІ-модель, яка вчинила справжній галас серед спільноти.

Правила призначення солідарної пенсії. У Міністерстві соціальної політики мають намір змінити правила призначення У Міністерстві соціальної політики мають намір змінити правила призначення солідарної пенсії в Україні — виплати будуть прив’язані до сплачених протягом трудового періоду внесків на соціальне страхування.

Держборг України перевищив 7 трлн гривень. Станом на січень державний та гарантований державою борг України Станом на січень державний та гарантований державою борг України збільшився на 87,03 млрд грн і сягнув 7,07 трлн грн.

Дві умови для наступного перегляду програми МВФ. Україна не виконала два маяки Міжнародного валютного фонду для наступного перегляду програми. Про це Україна не виконала два маяки Міжнародного валютного фонду для наступного перегляду програми. Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Оподаткування доходів українців за кордоном. Українцям, які отримують дохід за межами України, важливо пам’ятати про свої податкові зобов’язання. Громадяни мають подати декларацію про отримання доходів та сплатити податки. Про це Українцям, які отримують дохід за межами України, важливо пам’ятати про свої податкові зобов’язання. Громадяни мають подати декларацію про отримання доходів та сплатити податки. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Можливості працевлаштування осіб з інвалідністю. Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4219-IX, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4219-IX, що змінює підходи до працевлаштування людей з інвалідністю, забезпечуючи їм рівні можливості на ринку праці та систему підтримки.

Часткова зайнятість. В Україні нині часткова зайнятість користується популярністю серед пошукачів роботи. Про це свідчать дані OLX Робота. Найбільш високооплачувані вакансії з частковою зайнятістю зафіксовані у таких категоріях — деталі в В Україні нині часткова зайнятість користується популярністю серед пошукачів роботи. Про це свідчать дані OLX Робота. Найбільш високооплачувані вакансії з частковою зайнятістю зафіксовані у таких категоріях — деталі в інфографіці.

Які країни найкращі для роботи жінок у Європі, а які «пасуть задніх». Литва є Литва є найкращою країною в Європі для жінок для роботи в 2025 році. Із загальним балом гендерної рівності 8,54 з 10 країна піднялася з сьомого місця в минулорічному рейтингу.

Прогноз курсу євро та долара. Кипіння риторики на вищих рівнях із боку США, Європи, України, Китаю та росії суттєве і, головне, швидко впливатиме на поведінку всіх ринків. У тому числі — світового Кипіння риторики на вищих рівнях із боку США, Європи, України, Китаю та росії суттєве і, головне, швидко впливатиме на поведінку всіх ринків. У тому числі — світового валютного ринку , ринків нафти та золота. А це миттєво змінюватиме розклади за ключовими валютами, у тому числі — позначатиметься на курсі долара та євро щодо гривні.

В якій валюті краще зберігати заощадження. Експерти спитали банкірів, якій іноземній валюті надають перевагу вкладники. Про це йдеться в статті Мінфін. Майже всі Експерти спитали банкірів, якій іноземній валюті надають перевагу вкладники. Про це йдеться в статті Мінфін. Майже всі відповіли , що основною валютою для депозитів залишається долар США, друге місце тримає євро. І серйозних зрушень, які б могли змінити цю тенденцію, поки що не спостерігається.

Трамп анонсував мита для Європи. Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром запровадить 25% мита проти Європейського Союзу, який був «створений, щоб обдурити Сполучені Штати».

Адміністрація Трампа скасовує понад 90% іноземних грантів USAID.

Вплив нових мит США на європейські економіки. Європейський банк реконструкції та розвитку знизив свій економічний Європейський банк реконструкції та розвитку знизив свій економічний прогноз для регіону на 2025 рік на 0,3 процентного пункту. Основною причиною корекції прогнозу стали плани США щодо підвищення митних зборів. За оновленими даними, у 2025 році зростання економік, у які інвестує ЄБРР, очікується на рівні 3,2%. У 2026 році цей показник може підвищитися до 3,4%.

Експерти назвали 4 групи біженців. За межами України, за різними сценаріями, можуть залишитися від 1,7 млн до 2,7 млн українців. Це на 300−400 тис. осіб більше, ніж експерти розраховували станом на січень 2024 року. Експерти визначили 4 групи біженців —

За межами України, за різними сценаріями, можуть залишитися від 1,7 млн до 2,7 млн українців. Це на 300−400 тис. осіб більше, ніж експерти розраховували станом на січень 2024 року. Експерти визначили 4 групи біженців — деталі тут.

Ощадбанк анонсував зміни з 1 квітня. Державний банк «Ощадбанк» оголосив про Державний банк «Ощадбанк» оголосив про зміну тарифів на обслуговування карткових рахунків. Зміни до тарифів набувають чинності 1 квітня 2025 року.

Змінено правила перетину кордону для перевізників. Кабмін змінив до того Кабмін змінив до того досить чітке правило, яке регулювало пропуск водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі, на розлоге формулювання.

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