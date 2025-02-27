Часткова зайнятість: де і скільки платять (інфографіка) — Finance.ua

Часткова зайнятість: де і скільки платять (інфографіка) Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Часткова зайнятість: де і скільки платять (інфографіка)

В Україні нині часткова зайнятість користується популярністю серед пошукачів роботи.

Про це свідчать дані OLX Робота.

Найбільш високооплачувані вакансії з частковою зайнятістю зафіксовані у таких категоріях як:

продаж нерухомості — 35 000 гривень,

будівництво та облицювальні роботи — 25 000 гривень,

агробізнес, сільське та лісове господарство — 25 000 гривень.

Невисокий рівень зарплат у сфері клінінгу - 8 000 гриавень та охорони та безпеки -10 000 гривень. Категорія бухгалтерія також сюди втрапила — 12 000 гривень.

Найнижчі заробітки при частковій зайнятості:

у сторожа — 5 375 гривень (66 пропозицій),

двірника — 6 750 гривень (63 пропозиції),

прибиральниці - 7 000 гривень (793 пропозиції).

Найбільше пропозицій часткової зайнятості роботодавці розміщують у таких категоріях:

клінінг / домашній персонал — 1 431 вакансія, медіанна зарплата — 8 000 гривень;

роздрібна торгівля / продажі / закупки — 1 429 вакансій, 15 500 гривень;

логістика / склад / доставка — 1 112 вакансій, 22 000 гривень;

виробництво / робітничі спеціальності — 954 вакансії, 15 500 гривень;

готельно-ресторанний бізнес / туризм — 646 вакансій, 15 500 гривень.

Нагадаємо, вакансії з бронюванням від мобілізації стали актуальними на ринку праці України під час повномасштабної війни.

Роботу з можливістю відстрочки від призову пропонують підприємства критичної інфраструктури та компанії, що є важливими для функціонування економіки країни у воєнний час.

Урядом затверджено відповідний порядок, де прописано, які спеціалісти та на яких умовах мають право на відстрочку. Це держслужбовці, працівники підприємств оборонно-промислового, паливно-енергетичного комплексу, критичної інфраструктури, рятувальники ДСНС, освітяни, медики.

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Раніше писали, що нині все більше молодих спеціалістів відмовляються від традиційної кар’єрної драбини, хоча раніше професійне зростання означало поступовий перехід від виконання завдань до керування командами. Як Work.ua, прогнозується, що найшвидше зростатиме попит на вакансії, пов’язані з технологіями, зокрема фінтех-інженерів, ШІ-спеціалістів та експертів машинного навчання.

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