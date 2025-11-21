День фінансів: нова програма МВФ та України, «мирний план» Трампа, старт виплат 6500 грн
В п’ятницю, 21 листопада, Finance.ua розповідає, хто такі цифрові кочівники, як вони перекроюють світову економіку та де вигідно осісти фрілансеру. Про це детально пишемо у статті:
«Мирний план» Трампа
Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував текст мирного плану з 28 пунктів, який Сполучені Штати закликають Україну та рф підписати найближчим часом.
Пункти американського плану щодо завершення війни в Україні тут.
- Водночас у Кремлі зробили заяву про переговори щодо «мирного плану» США.
Оборонка та соціальний сектор
Відмінністю державного бюджету на 2026 від минулорічного є передбачення резервного фонду на 200 млрд грн — ці кошти мають спрямувати на можливі додаткові потреби протягом року.
Виплати 6500 грн
Відсьогодні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Деталі повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
ТОП-10 банків за депозитами в листопаді 2025 року
Кошти фізичних осіб у банках у валюті за ІІІ квартал скоротилися до еквіваленту 446 млрд грн, порівнюючи із 448 млрд грн за результатами ІІ кварталу. Наводимо ТОП-10 банків за депозитами в євро, доларах та гривні в листопаді 2025 року.
Чому українські банки нарощують прибутки
Платоспроможні банки за дев’ять місяців 2025 року отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку. Це на 1,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
- Водночас Україна отримала понад $51 млрд транскордонних переказів за дев’ять місяців.
Відключення світла стали довшими
Останнім часом українці стикаються з ще жорсткішими графіками відключень, адже передавати електроенергію від працюючих атомних станцій стає все важче. Подробиці повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.
- Також стало відомо, чи будуть відключення довшими у разі сильних морозів.
- При цьому ДТЕК поснив, як користуватись електроприладами після появи світла.
- У Києві до кінця року запустять 6 міні-ТЕЦ.
Подання декларації з плати за землю
В Податковій нагадали про правила подання податкової декларації з плати за землю для фізичних осіб-підприємців. Декларацію подає лише той ФОП, на якого оформлені земельні ділянки.
76% українських фінтех-компаній є беззбитковими
У 2025 році український фінтех доводить свою здатність розвиватися попри війну та економічну турбулентність. Більшість компаній уже працюють упевнено: 76% вийшли на беззбитковість, і що показово — п’ята частина з них змогла досягти цього вже в перший рік роботи.
Нова марка до Дня Гідності та Свободи
У п’ятницю, 21 листопада, Укрпошта ввела в обіг художню поштову марку «До Дня Гідності та Свободи». Вона від сьогодні є дійсною для оплати послуг у всіх відділеннях зв’язку.
