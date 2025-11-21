День фінансів: нова програма МВФ та України, «мирний план» Трампа, старт виплат 6500 грн Вчора 17:33

В п’ятницю, 21 листопада, Finance.ua розповідає, хто такі цифрові кочівники, як вони перекроюють світову економіку та де вигідно осісти фрілансеру. Про це детально пишемо у статті:

«Мирний план» Трампа

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував текст мирного плану з 28 пунктів, який Сполучені Штати закликають Україну та рф підписати найближчим часом.

Водночас у Кремлі зробили заяву про переговори щодо «мирного плану» США.

Оборонка та соціальний сектор

Відмінністю державного бюджету на 2026 від минулорічного є передбачення резервного фонду на 200 млрд грн — ці кошти мають спрямувати на можливі додаткові потреби протягом року.

Виплати 6500 грн

Юлія Свириденко. Відсьогодні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Деталі повідомила премʼєр-міністр УкраїниЮлія Свириденко.

ТОП-10 банків за депозитами в листопаді 2025 року

Кошти фізичних осіб у банках у валюті за ІІІ квартал скоротилися до еквіваленту 446 млрд грн, порівнюючи із 448 млрд грн за результатами ІІ кварталу. Наводимо ТОП-10 банків за депозитами в євро, доларах та гривні в листопаді 2025 року.

Чому українські банки нарощують прибутки

Платоспроможні банки за дев’ять місяців 2025 року отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку. Це на 1,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас Україна отримала понад $51 млрд транскордонних переказів за дев’ять місяців.

Відключення світла стали довшими

Останнім часом українці стикаються з ще жорсткішими графіками відключень, адже передавати електроенергію від працюючих атомних станцій стає все важче. Подробиці повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Також стало відомо, чи будуть відключення довшими у разі сильних морозів.

При цьому ДТЕК поснив, як користуватись електроприладами після появи світла.

У Києві до кінця року запустять 6 міні-ТЕЦ.

Подання декларації з плати за землю

В Податковій нагадали про правила подання податкової декларації з плати за землю для фізичних осіб-підприємців. Декларацію подає лише той ФОП, на якого оформлені земельні ділянки.

76% українських фінтех-компаній є беззбитковими

У 2025 році український фінтех доводить свою здатність розвиватися попри війну та економічну турбулентність. Більшість компаній уже працюють упевнено: 76% вийшли на беззбитковість, і що показово — п’ята частина з них змогла досягти цього вже в перший рік роботи.

Нова марка до Дня Гідності та Свободи

У п’ятницю, 21 листопада, Укрпошта ввела в обіг художню поштову марку «До Дня Гідності та Свободи». Вона від сьогодні є дійсною для оплати послуг у всіх відділеннях зв’язку.

