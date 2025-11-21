0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: нова програма МВФ та України, «мирний план» Трампа, старт виплат 6500 грн

112
В п’ятницю, 21 листопада, Finance.ua розповідає, хто такі цифрові кочівники, як вони перекроюють світову економіку та де вигідно осісти фрілансеру. Про це детально пишемо у статті:
Де вигідніше працювати цифровим кочівникам
«Мирний план» Трампа
Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував текст мирного плану з 28 пунктів, який Сполучені Штати закликають Україну та рф підписати найближчим часом.
Пункти американського плану щодо завершення війни в Україні тут.
  • Водночас у Кремлі зробили заяву про переговори щодо «мирного плану» США.
Оборонка та соціальний сектор
Відмінністю державного бюджету на 2026 від минулорічного є передбачення резервного фонду на 200 млрд грн — ці кошти мають спрямувати на можливі додаткові потреби протягом року.
Виплати 6500 грн
Відсьогодні стартує прийом заявок на виплату 6500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Деталі повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
ТОП-10 банків за депозитами в листопаді 2025 року
Кошти фізичних осіб у банках у валюті за ІІІ квартал скоротилися до еквіваленту 446 млрд грн, порівнюючи із 448 млрд грн за результатами ІІ кварталу. Наводимо ТОП-10 банків за депозитами в євро, доларах та гривні в листопаді 2025 року.
Чому українські банки нарощують прибутки
Платоспроможні банки за дев’ять місяців 2025 року отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку. Це на 1,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
  • Водночас Україна отримала понад $51 млрд транскордонних переказів за дев’ять місяців.
Відключення світла стали довшими
Останнім часом українці стикаються з ще жорсткішими графіками відключень, адже передавати електроенергію від працюючих атомних станцій стає все важче. Подробиці повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.
  • Також стало відомо, чи будуть відключення довшими у разі сильних морозів.
  • При цьому ДТЕК поснив, як користуватись електроприладами після появи світла.
Подання декларації з плати за землю
В Податковій нагадали про правила подання податкової декларації з плати за землю для фізичних осіб-підприємців. Декларацію подає лише той ФОП, на якого оформлені земельні ділянки.
76% українських фінтех-компаній є беззбитковими
У 2025 році український фінтех доводить свою здатність розвиватися попри війну та економічну турбулентність. Більшість компаній уже працюють упевнено: 76% вийшли на беззбитковість, і що показово — п’ята частина з них змогла досягти цього вже в перший рік роботи.
Нова марка до Дня Гідності та Свободи
У п’ятницю, 21 листопада, Укрпошта ввела в обіг художню поштову марку «До Дня Гідності та Свободи». Вона від сьогодні є дійсною для оплати послуг у всіх відділеннях зв’язку.
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіПодаткиНБУФінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems