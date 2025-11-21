0 800 307 555
Чому київський фунікулер зупиняється під час відключень електроенергії — відповідь КМДА

У Києві час від часу з’являються повідомлення про тимчасову зупинку роботи фунікулера через відключення електроенергії.
Департамент транспортної інфраструктури КМДА пояснив у коментарі The Page, чому виникають такі перерви.

Як живиться київський фунікулер

За інформацією департаменту, фунікулер отримує електроживлення від підстанції, до якої підключені дві лінії напругою 10 кВ. Обидві лінії працюють від мережі ДТЕК. Якщо одна з них вимикається, система автоматично перемикає живлення на резервну. У такій ситуації робота фунікулера триває без зупинок.

Коли фунікулер все ж припиняє роботу

Фунікулер зупиняється лише в тому разі, коли під графік аварійних відключень одночасно потрапляють обидві лінії живлення. Тоді електропостачання повністю припиняється і резервний канал стає недоступним.
КМДА заявляє, що підключення фунікулера чи іншого міського електротранспорту до альтернативних джерел енергії технічно неможливе. Для роботи мережі потрібна висока потужність до 3 МВт. Таку потужність здатна забезпечити лише тяговa підстанція з відповідним розподілом напруги.
За матеріалами:
The page
