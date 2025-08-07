День фінансів: НБУ про Revolut в Україні, працівники ТЦК з бодікамерами, ШІ-сервіси у держсекторі — Finance.ua

День фінансів: НБУ про Revolut в Україні, працівники ТЦК з бодікамерами, ШІ-сервіси у держсекторі Сьогодні 17:33

У четвер, 7 серпня, Президент назвав три формати мирних переговорів, також з вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери.

Три формати мирних переговорів.

Як повідомляє в заяві президент Зеленський, Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів. Вони мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості й відкритості до діалогу з боку москви. Деталі — за посиланням

Працівники ТЦК носитимуть бодікамери.

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що з 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.

До речі, більшість коштів від військового збору спрямовуватимуть на зброю.

Водночас військовий омбудсмен пояснила, що не так із законом про мобілізацію.

У НБУ зробили заяву щодо роботи Revolut.

НБУ та фінтех-компанія Revolut, яка мала намір вийти на український ринок, ведуть діалог щодо можливості її роботи в Україні. Про це в інтерв’ю розповів голова НБУ Андрій Пишний. Він зазначив, що будь-які фінансові чи платіжні послуги, які надаються в межах зони відповідальності НБУ, повинні пройти відповідну авторизацію і процедуру ліцензування.

Також голова НБУ назвав терміни, коли підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні, та дедлайн для запуску шагів.

Євроінтеграція банківського сектору: НБУ запровадив нові вимоги.

ШІ-сервісів у держсекторі.

Мінцифра оголосила про запуск масштабного проєкту AI Factory. Це має бути суверенна фабрика штучного інтелекту, яка стане технологічною основою для розвитку державних ШІ-сервісів.

Долару прогнозують багаторічне падіння.

Американський долар має потенціал до подальшого ослаблення, і призначення нового голови Федеральної резервної системи (ФРС), який може швидко знизити облікову ставку, лише посилить цей тренд.

Вартість квартир та оренди.

За даними маркетплейсу DIM. RIA, вартість вторинного житла в липні зростала майже по всій Україні. Чернівецька область продемонструвала найшвидший приріст — +10 %.

Також зросли ціни на оренду квартир у липні. Більше деталей — у дослідженні Маркетплейсу нерухомості DIM. RIA.

10-річна гарантія на новобудови.

Кабінет Міністрів підтримав зміни до законодавства, що посилюють захист прав споживачів на ринку нерухомості. Йдеться про гарантії якості новобудов після введення їх в експлуатацію.

Які виплати біженцям у Європі.

Після нападу росії на Україну Євросоюз ввів у дію директиву про захист від війни і кризових ситуацій, яка тимчасово надає шукачам притулку з України доступ до житла, ринку праці і медичного забезпечення у країнах ЄС. Однак директива не встановлює єдиного для всіх країн рівня допомоги, отже він дуже різниться. Де люди отримують 1300 євро — читайте тут.

Водночас у Польщі ухвалили нові правила для іноземців. Що міняється для українців — читайте тут.

Німеччина планує скоротити виплати для новоприбулих українських біженців — деталі законопроєкту.

Для українців змінюються правила в'їзду до Євросоюзу. Тепер жодних штампів у паспортах, і раз у три роки треба буде платити по 20 євро. Але для мільйонів наших співвітчизників ці правила не діятимуть.

