День фінансів: НБУ про Revolut в Україні, працівники ТЦК з бодікамерами, ШІ-сервіси у держсекторі — Finance.ua

День фінансів: НБУ про Revolut в Україні, працівники ТЦК з бодікамерами, ШІ-сервіси у держсекторі
У четвер, 7 серпня, Президент назвав три формати мирних переговорів, також з вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери.
Три формати мирних переговорів.
Як повідомляє в заяві президент Зеленський, Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів. Вони мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості й відкритості до діалогу з боку москви. Деталі — за посиланням.
Працівники ТЦК носитимуть бодікамери.
Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що з 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.
- До речі, більшість коштів від військового збору спрямовуватимуть на зброю.
- Водночас військовий омбудсмен пояснила, що не так із законом про мобілізацію.
У НБУ зробили заяву щодо роботи Revolut.
НБУ та фінтех-компанія Revolut, яка мала намір вийти на український ринок, ведуть діалог щодо можливості її роботи в Україні. Про це в інтерв’ю розповів голова НБУ Андрій Пишний. Він зазначив, що будь-які фінансові чи платіжні послуги, які надаються в межах зони відповідальності НБУ, повинні пройти відповідну авторизацію і процедуру ліцензування.
- Також голова НБУ назвав терміни, коли підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні, та дедлайн для запуску шагів.
- Євроінтеграція банківського сектору: НБУ запровадив нові вимоги.
ШІ-сервісів у держсекторі.
Мінцифра оголосила про запуск масштабного проєкту AI Factory. Це має бути суверенна фабрика штучного інтелекту, яка стане технологічною основою для розвитку державних ШІ-сервісів.
Долару прогнозують багаторічне падіння.
Американський долар має потенціал до подальшого ослаблення, і призначення нового голови Федеральної резервної системи (ФРС), який може швидко знизити облікову ставку, лише посилить цей тренд.
Вартість квартир та оренди.
За даними маркетплейсу DIM. RIA, вартість вторинного житла в липні зростала майже по всій Україні. Чернівецька область продемонструвала найшвидший приріст — +10 %.
Також зросли ціни на оренду квартир у липні. Більше деталей — у дослідженні Маркетплейсу нерухомості DIM. RIA.
10-річна гарантія на новобудови.
Кабінет Міністрів підтримав зміни до законодавства, що посилюють захист прав споживачів на ринку нерухомості. Йдеться про гарантії якості новобудов після введення їх в експлуатацію.
Які виплати біженцям у Європі.
Після нападу росії на Україну Євросоюз ввів у дію директиву про захист від війни і кризових ситуацій, яка тимчасово надає шукачам притулку з України доступ до житла, ринку праці і медичного забезпечення у країнах ЄС. Однак директива не встановлює єдиного для всіх країн рівня допомоги, отже він дуже різниться. Де люди отримують 1300 євро — читайте тут.
- Водночас у Польщі ухвалили нові правила для іноземців. Що міняється для українців — читайте тут.
- Німеччина планує скоротити виплати для новоприбулих українських біженців — деталі законопроєкту.
😨 Для українців змінюються правила в’їзду до Євросоюзу. Тепер жодних штампів у паспортах, і раз у три роки треба буде платити по 20 євро. Але для мільйонів наших співвітчизників ці правила не діятимуть. Більше про зміни дізнаєтесь у нашому відео.
