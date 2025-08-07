День фінансів: НБУ про Revolut в Україні, працівники ТЦК з бодікамерами, ШІ-сервіси у держсекторі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: НБУ про Revolut в Україні, працівники ТЦК з бодікамерами, ШІ-сервіси у держсекторі

13
У четвер, 7 серпня, Президент назвав три формати мирних переговорів, також з вересня працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери.
Три формати мирних переговорів.
Як повідомляє в заяві президент Зеленський, Україна запропонувала три формати майбутніх мирних переговорів. Вони мають відбутися найближчим часом на рівні лідерів, і Київ очікує рішучості й відкритості до діалогу з боку москви. Деталі — за посиланням.
Працівники ТЦК носитимуть бодікамери.
Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що з 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів або вручення повісток.
  • Водночас військовий омбудсмен пояснила, що не так із законом про мобілізацію.
У НБУ зробили заяву щодо роботи Revolut.
НБУ та фінтех-компанія Revolut, яка мала намір вийти на український ринок, ведуть діалог щодо можливості її роботи в Україні. Про це в інтерв’ю розповів голова НБУ Андрій Пишний. Він зазначив, що будь-які фінансові чи платіжні послуги, які надаються в межах зони відповідальності НБУ, повинні пройти відповідну авторизацію і процедуру ліцензування.
  • Також голова НБУ назвав терміни, коли підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні, та дедлайн для запуску шагів.
  • Євроінтеграція банківського сектору: НБУ запровадив нові вимоги.
ШІ-сервісів у держсекторі.
Мінцифра оголосила про запуск масштабного проєкту AI Factory. Це має бути суверенна фабрика штучного інтелекту, яка стане технологічною основою для розвитку державних ШІ-сервісів.
💳 До речі, ми підготували новий рейтинг дебетових карток. Чия картка краще — дивіться нижче:

👍Рейтинг дебетових карток

Долару прогнозують багаторічне падіння.
Американський долар має потенціал до подальшого ослаблення, і призначення нового голови Федеральної резервної системи (ФРС), який може швидко знизити облікову ставку, лише посилить цей тренд.
Вартість квартир та оренди.
За даними маркетплейсу DIM. RIA, вартість вторинного житла в липні зростала майже по всій Україні. Чернівецька область продемонструвала найшвидший приріст — +10 %.
Також зросли ціни на оренду квартир у липні. Більше деталей — у дослідженні Маркетплейсу нерухомості DIM. RIA.
10-річна гарантія на новобудови.
Кабінет Міністрів підтримав зміни до законодавства, що посилюють захист прав споживачів на ринку нерухомості. Йдеться про гарантії якості новобудов після введення їх в експлуатацію.
Які виплати біженцям у Європі.
Після нападу росії на Україну Євросоюз ввів у дію директиву про захист від війни і кризових ситуацій, яка тимчасово надає шукачам притулку з України доступ до житла, ринку праці і медичного забезпечення у країнах ЄС. Однак директива не встановлює єдиного для всіх країн рівня допомоги, отже він дуже різниться. Де люди отримують 1300 євро — читайте тут.
  • Водночас у Польщі ухвалили нові правила для іноземців. Що міняється для українців — читайте тут.
😨 Для українців змінюються правила в’їзду до Євросоюзу. Тепер жодних штампів у паспортах, і раз у три роки треба буде платити по 20 євро. Але для мільйонів наших співвітчизників ці правила не діятимуть. Більше про зміни дізнаєтесь у нашому відео.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems