ТОП-3 найкращих кнопкових телефонів 2025 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-3 найкращих кнопкових телефонів 2025 року

Технології&Авто
35
ТОП-3 найкращих кнопкових телефонів 2025 року
ТОП-3 найкращих кнопкових телефонів 2025 року
У 2025 році кнопкові телефони демонструють несподіване зростання популярності. Частина користувачів свідомо відмовляється від сучасних смартфонів на користь простіших рішень — мінімалістичних, витривалих і без зайвих функцій.
Як зазначає видання Gizmochina, такі телефони не прагнуть конкурувати з флагманами, але пропонують альтернативу для тих, хто цінує автономність, надійність і цифровий детокс.
Експерти порталу склали список найкращих кнопкових моделей 2025 року — вартих уваги як через дизайн у стилі 2000-х, так і через функціональність у базових потребах.

TCL Flip 4 5G

Це практичний розкладний телефон із сучасним функціоналом. Він оснащений двома дисплеями: 1,77-дюймовим зовнішнім екраном для сповіщень і 3,2-дюймовим внутрішнім екраном з регульованим розміром тексту і яскравістю.
ТОП-3 найкращих кнопкових телефонів 2025 року
Телефон працює на базі KaiOS 4.0, надаючи доступ до популярних застосунків, як-от WhatsApp, YouTube і Google Maps.
Смартфон функціонує на чипсеті Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, має 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої пам’яті (доступно 23,9 ГБ). Сховище можна розширити за допомогою слота для карти microSD.
Читайте також
Ще телефон оснащений 5-мегапіксельною камерою для фото- і відеозйомки, а також акумулятором ємністю 3000 мА-год, що забезпечує до 40 годин роботи в режимі розмови.

HMD-2660-Flip

Гарнітура цього смартфона оснащена 2,8-дюймовим QVGA-дисплеєм, великими кнопками і доволі стильною дзеркальною передньою панеллю.
ТОП-3 найкращих кнопкових телефонів 2025 року
Смартфон захищений від бризок за стандартом IP54. У нього є 0,3-мегапіксельна камера зі спалахом, підтримка Bluetooth 4.2 і слот для карт пам’яті microSD. Що стосується батареї, то є знімний акумулятор ємністю 1450 мАг.
Тут є і функція «перевернути для відповіді» — дуже зручно для літніх користувачів. Загалом це доречний варіант для тих, хто цінує базові функції і лаконічність рішень.

Nokia 3210

Торік компанія HMD «реанімувала» модель Nokia 3210, додавши до його класичного стилю сучасного функціоналу. Телефон оснащений 2,4-дюймовим QVGA-дисплеєм, 2-мегапіксельною камерою зі світлодіодним спалахом і знімним акумулятором ємністю 1450 мАг (до 9,8 годин роботи в режимі розмови).
Читайте також
Смартфон працює на базі операційної системи S30+ і підтримує хмарні застосунки для перегляду новин, прогнозів погоди та коротких відео на YouTube.
ТОП-3 найкращих кнопкових телефонів 2025 року
А для футбольних фанатів є приємний бонус — перевидання класичної Nokia в кольорах і символіці знаменитого іспанського клубу.

👉🏻 Не пропускайте головного — приєднуйтесь до нас у Telegram, Facebook та Instagram.

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems