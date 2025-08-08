ТОП-3 найкращих кнопкових телефонів 2025 року — Finance.ua

ТОП-3 найкращих кнопкових телефонів 2025 року 08.08.2025, 00:05 — Технології&Авто

ТОП-3 найкращих кнопкових телефонів 2025 року

У 2025 році кнопкові телефони демонструють несподіване зростання популярності. Частина користувачів свідомо відмовляється від сучасних смартфонів на користь простіших рішень — мінімалістичних, витривалих і без зайвих функцій.

Як зазначає видання Gizmochina , такі телефони не прагнуть конкурувати з флагманами, але пропонують альтернативу для тих, хто цінує автономність, надійність і цифровий детокс.

Експерти порталу склали список найкращих кнопкових моделей 2025 року — вартих уваги як через дизайн у стилі 2000-х, так і через функціональність у базових потребах.

TCL Flip 4 5G

Це практичний розкладний телефон із сучасним функціоналом. Він оснащений двома дисплеями: 1,77-дюймовим зовнішнім екраном для сповіщень і 3,2-дюймовим внутрішнім екраном з регульованим розміром тексту і яскравістю.

Телефон працює на базі KaiOS 4.0, надаючи доступ до популярних застосунків, як-от WhatsApp, YouTube і Google Maps.

Смартфон функціонує на чипсеті Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, має 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ вбудованої пам’яті (доступно 23,9 ГБ). Сховище можна розширити за допомогою слота для карти microSD.

Ще телефон оснащений 5-мегапіксельною камерою для фото- і відеозйомки, а також акумулятором ємністю 3000 мА-год, що забезпечує до 40 годин роботи в режимі розмови.

HMD-2660-Flip

Гарнітура цього смартфона оснащена 2,8-дюймовим QVGA-дисплеєм, великими кнопками і доволі стильною дзеркальною передньою панеллю.

Смартфон захищений від бризок за стандартом IP54. У нього є 0,3-мегапіксельна камера зі спалахом, підтримка Bluetooth 4.2 і слот для карт пам’яті microSD. Що стосується батареї, то є знімний акумулятор ємністю 1450 мАг.

Тут є і функція «перевернути для відповіді» — дуже зручно для літніх користувачів. Загалом це доречний варіант для тих, хто цінує базові функції і лаконічність рішень.

Nokia 3210

Торік компанія HMD «реанімувала» модель Nokia 3210, додавши до його класичного стилю сучасного функціоналу. Телефон оснащений 2,4-дюймовим QVGA-дисплеєм, 2-мегапіксельною камерою зі світлодіодним спалахом і знімним акумулятором ємністю 1450 мАг (до 9,8 годин роботи в режимі розмови).

Смартфон працює на базі операційної системи S30+ і підтримує хмарні застосунки для перегляду новин, прогнозів погоди та коротких відео на YouTube.

А для футбольних фанатів є приємний бонус — перевидання класичної Nokia в кольорах і символіці знаменитого іспанського клубу.

