Українській пшениці доведеться більше конкурувати на традиційних ринках — Finance.ua

Сьогодні 21:33

Українській пшениці доведеться більше конкурувати на традиційних ринках

До першої п’ятірки покупців української пшениці в сезоні, що тільки-но закінчився, входили Іспанія, Єгипет, Алжир, Індонезія та В’єтнам.

Про це в своїй колонці для The Ukrainian Farmer розповіла експерт зернового ринку «УкрАгроКонсалт» Єлизавета Малишко.

За її словами, у нинішньому сезоні відвантаження в Іспанію та Індонезію можуть скоротитися: Іспанія перемкнеться на власний і європейський врожай, що збільшився, а Індонезія, ймовірно, на традиційний австралійський і американський.

Експерт нагадала, що США домовилися з Індонезією про збільшення постачань американської пшениці в найближчі п’ять років до щонайменше 1 млн т. Для порівняння, у 2024/25 МР Індонезія купила у США 524 тис. т пшениці, що втричі менше, ніж вони імпортували з України.

«Потреби Алжиру в пшениці очікуються на рівні минулого року. Однак за цей ринок розгорнеться неабияка конкуренція між усіма країнами Причорноморського регіону, які масово постачали зерно торік, і Канадою, в якій також очікується зростання врожаю», — зауважила Єлизавета Малишко.

Вона зазначила, що за ринок Єгипту конкуренція розгорнеться всередині регіону, в основному з росією, яка цього року може зібрати більше пшениці, ніж торік.

«Також поборотись із російською пшеницею доведеться за ринок Туреччини, яка повертається до теми експорту борошна з імпортної пшениці та потреби якої, якщо вірити USDA, зростуть наступного року вдвічі — до 7,5 млн т (3,3 млн т поточного сезону)», — підсумувала Єлизавета Малишко.

