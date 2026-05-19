День фінансів: найприбутковіші банки України та дані про обмеження на виїзд за кордон

Вівторок, 19 травня. Прикордонна служба запустила сервіс, який допоможе громадянам самостійно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон, а Мінекономіки нагадало учасникам програми «Національний кешбек», коли потрібно використати накопичені кошти.

Найприбутковіші банки України

За січень-березень 2026 року чистий прибуток банків становив 26,0 млрд грн, що на що на 34,1%, або 13,46 млрд менше за результат аналогічного періоду минулого року.

Чистий прибуток державного ПриватБанку у січні-березні 2026 року скоротився на 23,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становив 12,85 млрд грн. До трійки найприбутковіших банків також увійшли Ощадбанк — 1,95 млрд грн чистого прибутку та Універсал Банк (mono) — 1,68 млрд грн.

Водночас Національний банк відтермінував на рік формування банками буферів капіталу. Формування буфера системної важливості розпочнеться після визначення системно важливих банків у 2027 році.

Податок на посилки

Європейський Союз прив’яже частину виплат із пакета допомоги Україні обсягом 90 млрд євро до змін у податковому законодавстві, які раніше вимагав Міжнародний валютний фонд. Для отримання коштів Київ має ухвалити законодавчі зміни, які розширять перелік міжнародних посилок, що підлягатимуть оподаткуванню 20% податком на додану вартість.

Дані про обмеження на виїзд за кордон

Державна прикордонна служба запустила новий сервіс « Особистий кабінет », щоб громадяни могли самостійно дізнаватися про обмеження на виїзд за кордон. Сервіс дозволяє отримувати інформацію у реальному часі про наявні заборони, накладені на підставі рішень суду та постанов Державної виконавчої служби. Найчастіше обмеження на виїзд стосуються батьків, які ухиляються від сплати аліментів.

Валютний ринок

Як свідчить звіт ICU, НБУ минулого тижня знову розширив коливання офіційного курсу гривні до долара США, дозволивши йому перевищити позначку 44 грн/$. Аналітики ICU зазначають, що майже два тижні НБУ утримував курс у вузькому діапазоні 43,85−43,95 грн/$, однак у п’ятницю регулятор дещо розширив межі коливань.

🗨️ «Це демонструє бажання НБУ дозволяти більшу волатильність курсу, особливо напередодні візиту місії МВФ, однак без явного апетиту до швидкої девальвації гривні», — кажуть експерти ICU.

Попит на землю

Наразі одним із найстабільніших активів під час війни в Україні є земля. Тому інвестори все частіше дивляться саме в її бік. Експерти кажуть , що навіть під час повномасштабної війни земля не лише зберігає свою вартість, а й дорожчає. Цей актив має дуже зрозумілу дохідність з валютною прив’язкою та з величезним потенціалом для його зростання.

🔎 Відмітимо, що в українських реаліях з’явилися REIT-фонди як зручна альтернатива класичним інвестиціям. REIT (Real Estate Investment Trusts) — це спосіб інвестувати в дохідну нерухомість без купівлі конкретної квартири чи офісу. Інвестор купує не «стіни», а частку фонду, який володіє портфелем об’єктів: бізнес-центрами, складами, торговими центрами, готелями, житловими комплексами.

У новій статті розповідаємо про те, який прибуток генерують REIT-фонди та чому вони ефективніші за такі інструменти, як депозити та ОВДП.

Електронний облік трудової діяльності

До 10 червня 2026 року в Україні триває перехід на електронний облік трудової діяльності. Саме до цієї дати громадянам рекомендують оцифрувати паперові трудові книжки. При цьому дедлайн 10 червня 2026 року є рекомендаційним, а не примусовим.

Тобто якщо людина не подасть документи до 10 червня, штрафувати її не будуть . Водночас відкладати оцифрування не варто, адже це може ускладнити підтвердження трудового стажу, особливо за періоди роботи до 2004 року.

«Працюйте або воюйте»

Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень. При цьому велика кількість людей у розшуку ТЦК чи в СЗЧ не залучені ані в економіці, ані в Силах оборони.

🗨️ «Є велика кількість людей, які в розшуку, в СЗЧ знаходяться, які не беруть участь чи трохи виключені з формальної зайнятості, і не працюють в Силах оборони. І це той резерв, який можливо виявити, щоб вони або працювали, або воювали», — заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Коментуючи можливі зміни у підходах та критеріях щодо бронювання, Соболев зазначив, що кожні 6−9 місяців відбувається перегляд переліків, «щоб система була чесна».

Зі свого боку в Офісі президента заявили , що питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду молоді за кордон наразі навіть не обговорюється на рівні оцінки ризиків.

«Національний кешбек»

Міністерство економіки нагадало учасникам програми «Національний кешбек», що накопичені кошти потрібно використати до 30 червня 2026 року включно. Після цієї дати невитрачені суми автоматично повернуться до державного бюджету, однак сама програма продовжить працювати у звичному режимі.

РРО

Податкова служба за підсумками 10 тис. перевірок наклала на підприємців 160 млн гривень штрафів через невикористання РРО, приховування готівкової виручки та відсутність обліку товарів.

У ДПС нагадали , що суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій під час розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, повинні дотримуватися вимог щодо формування та зберігання документів.

