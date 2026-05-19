Дізнатися про обмеження на виїзд за кордон можна самостійно: ДПСУ запустила новий сервіс

Казна та Політика
Сервіс стосується саме тимчасових обмежень, які були накладені судом чи виконавчою службою
Державна прикордонна служба України запустила новий сервіс «Особистий кабінет», щоб громадяни могли самостійно дізнаватися про обмеження на виїзд за кордон.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
«Відтепер громадяни зможуть самостійно та оперативно дізнаватися, чи є у них тимчасові обмеження на виїзд за кордон», — сказано в повідомленні.

Які обмеження відображаються

Сервіс дозволяє отримувати інформацію у реальному часі про наявні заборони, накладені на підставі рішень суду та постанов Державної виконавчої служби.
Сервіс стосується саме тимчасових обмежень, які були накладені судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги).
Обмеження через воєнний стан (для чоловіків 18−60 років, осіб, які підпадають під дію норми пункту 214 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1995 № 57), перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються.
«Раніше для отримання такої інформації доводилося подавати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ (поштою або особисто) та чекати відповіді кілька тижнів. Тепер усе стало максимально зручно та швидко», — зазначили в ДПСУ.
Найчастіше обмеження на виїзд стосуються батьків, які ухиляються від сплати аліментів. Згідно зі ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», виїзд може бути тимчасово обмежено, якщо особа:
  • ухиляється від виконання рішення суду;
  • має заборгованість зі сплати аліментів, підтверджену постановою виконавчої служби.

Як працює сервіс

Скористатися «Особистим кабінетом» можна за таким алгоритмом:
  • реєстрація через електронний підпис: Дія. Підпис, BankID або КЕП;
  • авторизація в особистому кабінеті на порталі ДПСУ;
  • автоматична перевірка даних у державних базах;
  • отримання результату у вигляді статусу: «Обмежень немає» або «Є тимчасове обмеження».
Сервіс працює цілодобово та доступний із будь-якого пристрою.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Кабінет Міністрів скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків. «Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах», — повідомили в Кабміні.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
