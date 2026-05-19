Понад 160 млн грн штрафів за результатами перевірок: продаж авто, пального, техніки без РРО Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Понад 160 млн грн штрафів за результатами перевірок: продаж авто, пального, техніки без РРО

Понад 10 тисяч фактичних перевірок та майже 160 млн грн надходжень до бюджету — такими є результати роботи ДПС із детінізації розрахунків в усіх сферах діяльності платників з початку 2026 року.

Про це повідомляє ДПС.

Основні порушення

Пов’язані з невикористанням РРО/ПРРО, приховуванням готівкової виручки, відсутністю обліку товарів і використанням неоформленої праці.

Пальне: готівкові розрахунки без РРО та заниження виторгу

У Запоріжжі під час перевірки АЗС податківці встановили, що продаж пального здійснювався за готівку без застосування РРО/ПРРО.

Також зафіксовано приховування частини готівкової виручки та порушення порядку обліку пального за місцем реалізації. У фіскальних чеках були відсутні коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, що є обов’язковим елементом ідентифікації продукції.

Читайте також ДПС запроваджує новий інструмент: як це допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних

За результатами аналізу встановлено заниження обсягів виторгу протягом першого кварталу 2026 року на фоні зростання цін на пальне.

Очікувана сума штрафних санкцій — близько 600 тис. грн.

Будматеріали: відсутність касових апаратів та тіньова зайнятість

На Вінниччині під час перевірки ФОП, який реалізує будівельні матеріали, виявлено відсутність зареєстрованої касової техніки. Розрахункові документи покупцям не видавалися, що свідчить про проведення операцій повз офіційний облік.

Факт порушення підтверджено під час контрольної закупівлі, а також за результатами аналізу інформації із СОД РРО. Окремо встановлено використання праці неоформленого працівника, що має ознаки порушення трудового законодавства.

Читайте також ДПС запустила податковий супровід ветеранського бізнесу

Нарахована сума штрафу за продаж товарів без РРО — понад 100 тис. грн.

Автомобілі: схеми продажу без документів та непрозорі розрахунки

На Харківщині під час перевірки двох суб’єктів господарювання, які займаються пригоном і продажем автомобілів з Європи, США та України, було здійснено придбання автомобілів Mazda 3 та Ford Focus.

Розрахунки за продаж цих авто проводилися без застосування РРО/ПРРО, а самі транспортні засоби не були належним чином відображені в обліку.

За такі порушення до фізичних осіб-підприємців будуть застосовані штрафні санкції на суму близько 1,5 млн грн.

Крім того, під час перевірки виявлено трьох працівників, які працювали без офіційного оформлення.

Техніка Apple: відсутність обліку та документів походження

На Дніпропетровщині під час перевірки інтернет-магазину встановлено продаж техніки Apple та супутніх товарів без належного товарного обліку.

Під час перевірки суб’єкт господарювання не надав документів, які підтверджують походження товару, який він реалізовував.

Очікувані штрафні санкції перевищують 1 млн грн.

Алкоголь: відсутність акцизних марок та ознаки контрафакту

На Дніпропетровщині виявлено продаж алкогольних напоїв без використання РРО/ПРРО та підтверджуючих документів про походження товару. Також на алкогольних напоях були відсутні акцизні марки встановленого зразка.

Для припинення торгівлі продукції з ознаками контрафакту залучено працівників Національної поліції, які вилучили алкоголь та склали протокол про адміністративне порушення.

Очікувана сума штрафних санкцій — близько 140 тис. грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.