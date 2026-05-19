РРО: які документи необхідно зберігати Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Як повідомляє Податкова служба, суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій під час розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, повинні дотримуватися вимог щодо формування та зберігання документів.

Які документи потрібно формувати щодня — йдеться далі.

Кожного робочого дня або зміни, у випадку проведення розрахунків, суб’єкти господарювання зобов’язані:

створювати фіскальні чеки — у паперовій та/або електронній формі;

створювати контрольні стрічки у електронній формі;

формувати Z-звіти за підсумками робочої зміни касира (продавця);

Скільки потрібно зберігати документи

Контрольні стрічки мають зберігатися у фіскальній пам’яті РРО протягом всього строку його експлуатації встановленої виробником, але не менше 7 років. Виняток передбачений лише для автоматів з продажу товарів або послуг.

Також законодавство вимагає зберігати безпосередньо на місці проведення розрахунків:

реєстраційне посвідчення РРО або його копію;

останню довідку про опломбування РРО.

Фактично підприємці повинні забезпечити у місці проведення розрахунків належне зберігання лише документів, що підтверджують облік товарних запасів (у передбачених законом випадках) та оригіналу довідки про опломбування РРО.

«Всі документи що стосуються реєстрації та обліку РРО наявні у контролюючого органу (тому достатньо їх копії), а сформовані ними фіскальні звітні документи зберігаються за замовчуванням в блоці фіскальної пам’яті та/або сервері контролюючого органу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1серпня 2025 року завершився перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.

У 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов.

Станом на січень 2025 року в Україні працювали 1,05 млн реєстраторів розрахункових операцій. За рік їх загальна кількість зросла на 11%.

Найбільшу динаміку демонструють програмні РРО — так звані «каси у смартфоні» : за рік їх побільшало на 19%.

: за рік їх побільшало на 19%. Водночас кількість класичних касових апаратів скоротилася на 14%. Нині таких РРО залишилося трохи більше ніж 214 тисяч, і їхня частка продовжує зменшуватися.

Тренд на зростання ПРРО спостерігається з моменту їх запровадження у 2020 році. Найвідчутніший стрибок стався у перший рік повномасштабної війни, коли держава зобов’язала значно ширше коло ФОПів використовувати РРО або ПРРО. Тоді кількість програмних кас зросла у 1,8 раза лише за рік.

