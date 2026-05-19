«Працюйте або воюйте»: у Мінекономіки назвали головний резерв держави

Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень. При цьому велика кількість людей у розшуку ТЦК чи в СЗЧ не залучені ані в економіці, ані в Силах оборони.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Пріоритетність бронювання

За його словами, зараз пріоритети щодо бронювання мають сектори, які критично важливі для функціонування держави — оборонно-промисловий комплекс (ОПК), енергетика, медицина, ЖКГ.

«Заброньовано 1,37 млн людей. За рік бронювання трохи зросло. Будуть ще хвилі стосовно бронювання. І ви бачите, що режим тримається. Чому? Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень», — зазначив міністр.

Соболев додав, що це «дійсно критичні підприємства, які мають працювати».

Питання балансу

За словами міністра, Мінекономіки постійно знаходиться в діалозі з Міноборони щодо питання бронювання. Він визнає, що тут потрібно балансувати між потребами війська та потребами підприємств.

«Є велика кількість людей, які в розшуку, в СЗЧ знаходяться, які не беруть участь чи трохи виключені з формальної зайнятості, і не працюють в Силах оборони. І це той резерв, який можливо виявити, щоб вони або працювали, або воювали», — додав він.

Коментуючи можливі зміни у підходах та критеріях щодо бронювання, Соболев зазначив, що кожні 6−9 місяців відбувається перегляд переліків, «щоб система була чесна».

«Це нормальна робота для того, щоб система була жива», — сказав він.

Раніше ми повідомляли , що нещодавно у «Дії» спростили процес перебронювання працівників ОПК та критично важливих підприємств для ЗСУ. Відповідь на заявку після виправлення облікових даних тепер надходитиме протягом 24 годин.

