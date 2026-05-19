0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Працюйте або воюйте»: у Мінекономіки назвали головний резерв держави

150
Військовий квиток
Військовий квиток
Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень. При цьому велика кількість людей у розшуку ТЦК чи в СЗЧ не залучені ані в економіці, ані в Силах оборони.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Пріоритетність бронювання

За його словами, зараз пріоритети щодо бронювання мають сектори, які критично важливі для функціонування держави — оборонно-промисловий комплекс (ОПК), енергетика, медицина, ЖКГ.
Читайте також
«Заброньовано 1,37 млн людей. За рік бронювання трохи зросло. Будуть ще хвилі стосовно бронювання. І ви бачите, що режим тримається. Чому? Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень», — зазначив міністр.
Соболев додав, що це «дійсно критичні підприємства, які мають працювати».

Питання балансу

За словами міністра, Мінекономіки постійно знаходиться в діалозі з Міноборони щодо питання бронювання. Він визнає, що тут потрібно балансувати між потребами війська та потребами підприємств.
«Є велика кількість людей, які в розшуку, в СЗЧ знаходяться, які не беруть участь чи трохи виключені з формальної зайнятості, і не працюють в Силах оборони. І це той резерв, який можливо виявити, щоб вони або працювали, або воювали», — додав він.
Місце для вашої реклами
Коментуючи можливі зміни у підходах та критеріях щодо бронювання, Соболев зазначив, що кожні 6−9 місяців відбувається перегляд переліків, «щоб система була чесна».
«Це нормальна робота для того, щоб система була жива», — сказав він.
Раніше ми повідомляли, що нещодавно у «Дії» спростили процес перебронювання працівників ОПК та критично важливих підприємств для ЗСУ. Відповідь на заявку після виправлення облікових даних тепер надходитиме протягом 24 годин.
За матеріалами:
РБК-Україна
Військовозобов'язанийБронюванняТЦКСЗЧ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems