День фінансів: найприбутковіші банки України, міжнародні резерви, блокування карток за часте зняття готівки — Finance.ua

День фінансів: найприбутковіші банки України, міжнародні резерви, блокування карток за часте зняття готівки Сьогодні 17:45

Середа, 8 січня. У Нацбанку назвали найприбутковіші банки України та спростували інформацію щодо блокування рахунків за часте зняття готівки.

Найприбутковіші банки України. Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 0,4% більше, ніж рік тому. Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк, який заробив 56,314 млрд гривень.

Як свідчить статистика Опендатабот, понад 44,5 млрд грн податку на прибуток мають сплатити 62 українські банки за неповний 2024 рік. Це вже в 1,7 разів більше, ніж за той самий період 2023 року.

До речі, Finance.ua зібрав всю необхідну та актуальну інформацію, яка допоможе визначитися, в якому банку краще оформити депозит у січні 2025 року:

Міжнародні резерви. Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року, за попередніми даними, Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року, за попередніми даними, становили $43,79 млрд. У грудні 2024 року вони зросли на 9,7% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Як повідомили експерти Центру економічної стратегії, у грудні Україна отримала рекордні $9,3 млрд фіндопомоги, серед них вперше опинились кошти від заморожених російських активів ($1 млрд від США).

А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирев дає прогноз щодо курсу долара та євро на період з 6 по 12 січня 2025 року. Також експерт розповідає, які фактори будуть впливати на курс та що чинить тиск на гривню.

Блокування картки за часте зняття готівки. У медіа з’явилася інформація про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки — більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. У Нацбанку У медіа з’явилася інформація про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки — більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. У Нацбанку наголосили , що ця інформація не відповідає дійсності.

Легальне перебування в Польщі. Українці в Польщі в 2025 році Українці в Польщі в 2025 році матимуть змогу отримати карту CUKR. Ця карта дає право на легальне перебування в країні терміном до трьох років. Українці з картою CUKR зможуть покидати територію Польщі на термін не більше, ніж 6 місяців.

Додамо, що банкомати Польщі мають обмеження на зняття готівки. Стандартний ліміт зняття готівки у банкоматах Польщі зазвичай становить від 800 до 1000 злотих. Однак деякі банки мають вищі ліміти.

Крім того, з 1 січня в Польщі вступили в силу декілька змін, про які необхідно знати водіям.

Пільги на оплату комуналки. Кабінет міністрів Кабінет міністрів розширив перелік громадян, які отримуватимуть пільги з оплати ЖКП з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї. Пільги надаватимуться, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4 240 грн).

Отримання українського громадянства. Верховна Рада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який дозволить отримати українське громадянство за спрощеною процедурою іноземним дружинам та чоловікам українських військових.

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Перехід на 4G. Мобільні оператори в України тестують перехід від 3G до 4G у низці населених пунктів, але вимкнення повільної мережі буде поступовим, а усі абоненти будуть завчасно про це проінформовані, Мобільні оператори в України тестують перехід від 3G до 4G у низці населених пунктів, але вимкнення повільної мережі буде поступовим, а усі абоненти будуть завчасно про це проінформовані, розповіли в НКЕК. Якщо телефон не підтримує 4G, то оператори запевняють, що старі пристрої обмінюватимуть зі знижками на придбання нового.

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