Чи блокують банки картки українців за часте зняття готівки — пояснення НБУ Сьогодні 11:08 — Фінтех і Картки

Чи блокують банки картки українців за часте зняття готівки — пояснення НБУ, freepik

Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Там зазначили, що в медіа з’явилася інформація про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки — більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.

У Нацбанку наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Медіа посилаються на „рекомендації Національного банку щодо посилення фінансового моніторингу в Україні“, не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає», — додає регулятор.

НБУ радить завжди довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел Національного банку та не сприймати серйозно фейкові новини, які розповсюджують анонімні телеграм-канали та недобросовісні медіа, щоб підірвати довіру громадян до фінансового сектору України.

Нагадаємо, у грудні українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Ініціатива банківського сектору спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидію терористичній і диверсійній діяльності росії, що фінансується через використання «дропів». Мета ініціативи — унеможливлення використання карток та платіжної інфраструктури шахраями та іншими зловмисниками.

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