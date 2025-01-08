Чи блокують банки картки українців за часте зняття готівки — пояснення НБУ — Finance.ua
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Чи блокують банки картки українців за часте зняття готівки — пояснення НБУ

Фінтех і Картки
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Чи блокують банки картки українців за часте зняття готівки — пояснення НБУ
Чи блокують банки картки українців за часте зняття готівки — пояснення НБУ, freepik
Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.
Про це повідомила пресслужба Національного банку.
Там зазначили, що в медіа з’явилася інформація про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки — більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.
У Нацбанку наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.
«Медіа посилаються на „рекомендації Національного банку щодо посилення фінансового моніторингу в Україні“, не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає», — додає регулятор.

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НБУ радить завжди довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел Національного банку та не сприймати серйозно фейкові новини, які розповсюджують анонімні телеграм-канали та недобросовісні медіа, щоб підірвати довіру громадян до фінансового сектору України.
Нагадаємо, у грудні українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Ініціатива банківського сектору спрямована на зменшення тіньового сектору економіки, а також протидію терористичній і диверсійній діяльності росії, що фінансується через використання «дропів». Мета ініціативи — унеможливлення використання карток та платіжної інфраструктури шахраями та іншими зловмисниками.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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