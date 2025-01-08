Українці матимуть ще один спосіб легалізувати своє перебування в Польщі — Finance.ua

Українці матимуть ще один спосіб легалізувати своє перебування в Польщі Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Українці матимуть ще один спосіб легалізувати своє перебування в Польщі

змогу отримати карту CUKR. Ця карта дає право на легальне перебування в країні терміном до трьох років. Про це пише Українці у Польщі в 2025 році матимутьЦя карта дає право на легальне перебування в країні терміном доПро це пише inpoland.net.pl.

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Як це зробити

Для цього треба буде подати заяву Голові управління у справах іноземців виключно в електронному вигляді за допомогою спеціального онлайн сервісу, який буде запущено перед стартом прийому заявок.

Зміни до Спецзакону, ухвалені в липні минулого року урядом, додали ще одну можливість громадянам України легалізувати своє перебування в Польщі — карта CUKR. Отримати цю карту зможуть не всі.

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Вимоги

Для того, щоб подати заяву, українці повинні виконати кілька вимог:

станом на 4 березня 2024 року мати статус UKR;

на день подачі заявки на карту побиту мати статус UKR;

мали статус UKR безперервно не менше 365 днів на день подачі заяви.

Що це дає

Карта CUKR даватиме громадянам України право перебувати на території Польщі на таких же підставах, що й іноземцям, які мають дозвіл на тимчасове перебування.

Ті, хто отримає карту, зможуть працювати у Польщі без додаткового дозволу на роботу.

Українці з картою CUKR зможуть покидати територію Польщі на термін не більше, ніж 6 місяців.

Попри те, що карта не міститиме інформації про адресу проживання, громадяни України повинні будуть протягом 15 днів повідомити воєводу про будь-які зміни, що стосуються реєстрації або місця проживаня.

Однак при зміні статусу UKR на CUKR українці матимуть право на безкоштовну медичну допомогу лише за умови легального працевлаштування, коли із зарплати вираховуються внески на медичне страхування.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, більше половини поляків (55%) заявляють, що хотіли б переїхати до іншої країни. Найбажанішим місцем для переїзду виявилася Іспанія. Однак своїм життям поляки частіше не задоволені і заявляють, що їхнє життя дуже далеке від їх мрії.

З 1 січня 2025 року працівник у Польщі, працюючи повний день, має отримувати щонайменше 4666 злотих (1120 доларів) на місяць. Зазначається, що з січня мінімальна зарплата в Польщі зросла на 366 злотих. Також зросла мінімальна погодинна ставка: з 28,1 злотих до 30,5 злотих.

У перерахунку за поточним курсом у гривні польський пенсіонер отримуватиме мінімальну пенсію, еквівалентну 17 551 грн. В Україні розмір мінімальної пенсії становить 3 370 грн на місяць для людей з достатньою кількістю років стажу та 2 725 грн — з недостатнім стажем.

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