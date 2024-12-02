Особливості пенсійних систем у країнах Європи: Польща, Чехія, Німеччина та інші — Finance.ua

Особливості пенсійних систем у країнах Європи: Польща, Чехія, Німеччина та інші Сьогодні 14:03 — Світ

Особливості пенсійних систем у країнах Європи: Польща, Чехія, Німеччина та інші

Пенсійна реформа є однією з ключових сфер соціальної політики в країнах Європи. Вона визначає, як держава підтримує своїх громадян після завершення трудової діяльності.

У нашій новій статті ми розглянули такі питання:

Польща

Система. Модель поєднує державне (ZUS) та приватне (OFE) страхування. Роботодавці та працівники сплачують внесення у фонд соціального страхування, який забезпечує пенсійні виплати.

Вік виходу на пенсію. Для жінок — 60 років, для чоловіків — 65 років.

Реформи. Від 1999 року введено накопичувальну частину. У 2020-х роках уряд частково ліквідував обов’язковість внесків у приватні пенсійні фонди, збільшивши державне управління коштами.

Особливості. Мінімальна пенсія доступна за наявності 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків.

Німеччина

Система. Багаторівнева. Основну частину виплат забезпечує державна пенсійна система, доповнена приватними та корпоративними пенсійними фондами.

Вік виходу на пенсію. 67 років. Планується поступове збільшення.

Мінімальний стаж. Для отримання виплат необхідно мати щонайменше пʼять років страхового стажу.

Особливості. Роботодавці зобов’язані сплачувати внесення за працівників. Програми «Riester» та «Rürup» стимулюють громадян до самостійних накопичень.

Франція

Система. Базується на обов’язкових внесках роботодавців і працівників. Нарахування пенсій залежить від трудового стажу та віку.

Реформа. У 2023 році пенсійний вік збільшено до 64 років, що спричинило соціальні протести.

Мінімальний стаж. Для отримання повної пенсії необхідно мати 43 роки страхового стажу.

Особливості. Франція залишається країною з однією з найщедріших систем пенсійного забезпечення.

Чехія

Система. Основна частина пенсій виплачується державою користуючись з внесків працівників і роботодавців.

Вік виходу на пенсію. 63−65 років, залежно від року народження.

Особливості. Завдяки двосторонній угоді з Україною, трудовий стаж, набутий в Україні, враховується для розрахунку пенсії.

Реформи. Поступове підвищення пенсійного віку та обговорення можливого запровадження обов’язкових накопичувальних внесків.

Італія

Система. Державна система базується на принципі «pay-as-you-go», де внесення тих, хто працює, використовуються для виплат пенсіонерам.

Вік виходу на пенсію. 67 років.

Особливості. Існує можливість дострокового виходу за схемою «Квота 100» (сума віку та стажу має дорівнювати 100).

Реформи. Італійська система стикається з великим дефіцитом, через що уряд планує скорочення витрат.

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