Особливості пенсійних систем у країнах Європи: Польща, Чехія, Німеччина та інші — Finance.ua
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Особливості пенсійних систем у країнах Європи: Польща, Чехія, Німеччина та інші

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Особливості пенсійних систем у країнах Європи: Польща, Чехія, Німеччина та інші
Особливості пенсійних систем у країнах Європи: Польща, Чехія, Німеччина та інші
Пенсійна реформа є однією з ключових сфер соціальної політики в країнах Європи. Вона визначає, як держава підтримує своїх громадян після завершення трудової діяльності.
У нашій новій статті ми розглянули такі питання:

Пенсійна реформа в країнах Європи: що варто знати, якщо ви українець

Польща

  • Система. Модель поєднує державне (ZUS) та приватне (OFE) страхування. Роботодавці та працівники сплачують внесення у фонд соціального страхування, який забезпечує пенсійні виплати.
  • Вік виходу на пенсію. Для жінок — 60 років, для чоловіків — 65 років.
  • Реформи. Від 1999 року введено накопичувальну частину. У 2020-х роках уряд частково ліквідував обов’язковість внесків у приватні пенсійні фонди, збільшивши державне управління коштами.
  • Особливості. Мінімальна пенсія доступна за наявності 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків.

Німеччина

  • Система. Багаторівнева. Основну частину виплат забезпечує державна пенсійна система, доповнена приватними та корпоративними пенсійними фондами.
  • Вік виходу на пенсію. 67 років. Планується поступове збільшення.
  • Мінімальний стаж. Для отримання виплат необхідно мати щонайменше пʼять років страхового стажу.
  • Особливості. Роботодавці зобов’язані сплачувати внесення за працівників. Програми «Riester» та «Rürup» стимулюють громадян до самостійних накопичень.

Франція

  • Система. Базується на обов’язкових внесках роботодавців і працівників. Нарахування пенсій залежить від трудового стажу та віку.
  • Реформа. У 2023 році пенсійний вік збільшено до 64 років, що спричинило соціальні протести.
  • Мінімальний стаж. Для отримання повної пенсії необхідно мати 43 роки страхового стажу.
  • Особливості. Франція залишається країною з однією з найщедріших систем пенсійного забезпечення.

Чехія

  • Система. Основна частина пенсій виплачується державою користуючись з внесків працівників і роботодавців.
  • Вік виходу на пенсію. 63−65 років, залежно від року народження.
  • Особливості. Завдяки двосторонній угоді з Україною, трудовий стаж, набутий в Україні, враховується для розрахунку пенсії.
  • Реформи. Поступове підвищення пенсійного віку та обговорення можливого запровадження обов’язкових накопичувальних внесків.

Італія

  • Система. Державна система базується на принципі «pay-as-you-go», де внесення тих, хто працює, використовуються для виплат пенсіонерам.
  • Вік виходу на пенсію. 67 років.
  • Особливості. Існує можливість дострокового виходу за схемою «Квота 100» (сума віку та стажу має дорівнювати 100).
  • Реформи. Італійська система стикається з великим дефіцитом, через що уряд планує скорочення витрат.
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За матеріалами:
Finance.ua
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