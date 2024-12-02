Особливості пенсійних систем у країнах Європи: Польща, Чехія, Німеччина та інші — Finance.ua

Особливості пенсійних систем у країнах Європи: Польща, Чехія, Німеччина та інші
Пенсійна реформа є однією з ключових сфер соціальної політики в країнах Європи. Вона визначає, як держава підтримує своїх громадян після завершення трудової діяльності.
У нашій новій статті ми розглянули такі питання:
Пенсійна реформа в країнах Європи: що варто знати, якщо ви українець
Польща
- Система. Модель поєднує державне (ZUS) та приватне (OFE) страхування. Роботодавці та працівники сплачують внесення у фонд соціального страхування, який забезпечує пенсійні виплати.
- Вік виходу на пенсію. Для жінок — 60 років, для чоловіків — 65 років.
- Реформи. Від 1999 року введено накопичувальну частину. У 2020-х роках уряд частково ліквідував обов’язковість внесків у приватні пенсійні фонди, збільшивши державне управління коштами.
- Особливості. Мінімальна пенсія доступна за наявності 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків.
Німеччина
- Система. Багаторівнева. Основну частину виплат забезпечує державна пенсійна система, доповнена приватними та корпоративними пенсійними фондами.
- Вік виходу на пенсію. 67 років. Планується поступове збільшення.
- Мінімальний стаж. Для отримання виплат необхідно мати щонайменше пʼять років страхового стажу.
- Особливості. Роботодавці зобов’язані сплачувати внесення за працівників. Програми «Riester» та «Rürup» стимулюють громадян до самостійних накопичень.
Франція
- Система. Базується на обов’язкових внесках роботодавців і працівників. Нарахування пенсій залежить від трудового стажу та віку.
- Реформа. У 2023 році пенсійний вік збільшено до 64 років, що спричинило соціальні протести.
- Мінімальний стаж. Для отримання повної пенсії необхідно мати 43 роки страхового стажу.
- Особливості. Франція залишається країною з однією з найщедріших систем пенсійного забезпечення.
Чехія
- Система. Основна частина пенсій виплачується державою користуючись з внесків працівників і роботодавців.
- Вік виходу на пенсію. 63−65 років, залежно від року народження.
- Особливості. Завдяки двосторонній угоді з Україною, трудовий стаж, набутий в Україні, враховується для розрахунку пенсії.
- Реформи. Поступове підвищення пенсійного віку та обговорення можливого запровадження обов’язкових накопичувальних внесків.
Італія
- Система. Державна система базується на принципі «pay-as-you-go», де внесення тих, хто працює, використовуються для виплат пенсіонерам.
- Вік виходу на пенсію. 67 років.
- Особливості. Існує можливість дострокового виходу за схемою «Квота 100» (сума віку та стажу має дорівнювати 100).
- Реформи. Італійська система стикається з великим дефіцитом, через що уряд планує скорочення витрат.
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