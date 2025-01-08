Як буде вимикатися мережа 3G В Україні — пояснення НКЕК Сьогодні 09:29 — Технології&Авто

Як буде вимикатися мережа 3G В Україні — пояснення НКЕК

Мобільні оператори в України тестують перехід від 3G до 4G у низці населених пунктів, але вимкнення повільної мережі буде поступовим, а усі абоненти будуть завчасно про це проінформовані.

Про це йдеться у поясненні Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій (НКЕК).

У НКЕК повідомили, що процес переходу передбачає і забезпечення кращого покриття 4G, і полегшення переходу абонентам. Скільки він буде тривати — залежить не тільки від операторів, а і від абонентів.

Відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки та надсилати/отримувати SMS для тих користувачів, які користуються старими «кнопочними» телефонами. Для користувачів старих моделей телефонів нічого не зміниться.

У комісії пояснили, що поки не буде розгорнуто покриття 4G там, де його немає, відключати мережу 3G оператори не будуть.

Якщо SIM-картка не підтримує 4G, то її можна безкоштовно замінити, звернувшись в центри обслуговування оператора. При заміні SIM-картка номер залишається незмінним, абоненту слід звернутись до оператора.

Якщо телефон не підтримує 4G, то оператори запевняють, що старі пристрої обмінюватимуть зі знижками на придбання нового.

«Технологія 3G (UMTS) залишається наразі діючою технологією передачі даних. Стратегія і початок відмови від 3G як застарілої буде поступово застосовуватись операторами. В даному випадку мова йде саме про трьох мобільних операторів, які у межах своїх технологічно нейтральних ліцензій можуть використовувати будь-яку з технологій — аби лише надавався якісний сервіс абонентам. Перехід від 3G мереж на 4G — це в першу чергу про покращення звʼязку для користувачів», — підсумували в НКЕК.

Читайте також ZTE і Turkcell отримали найвищу в Європі швидкість 5G

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські мобільні оператори почнуть поступово вимикати свої 3G-мережі вже цього року, щоб звільнити частоти для 4G і забезпечити швидший та якісніший мобільний інтернет. У НКЕК запевнили, що мобільні оператори забезпечать клієнтів повною інформацією про зміни та вигідні умови для переходу з 3G на 4G.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.