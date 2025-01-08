Які ліміти видачі готівки у Польщі у 2025 році — Finance.ua
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Які ліміти видачі готівки у Польщі у 2025 році

Світ
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Які ліміти видачі готівки у Польщі у 2025 році
Які ліміти видачі готівки у Польщі у 2025 році
Безготівковий розрахунок набирає все більшої популярності. Однак є ситуації, коли необхідна саме готівка. Які ліміти на зняття готівки існують у польських банкоматах — розповіло видання inpoland.
Банкомати мають обмеження на зняття готівки, щоб забезпечити безпеку транзакцій і операційну ліквідність. Стандартний ліміт зняття готівки у банкоматах Польщі зазвичай становить від 800 до 1000 злотих. Однак деякі банки мають вищі ліміти.
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Інколи банкомати видають і менші суми. Це можливо через особисті налаштування ліміту банківської карти або через відсутність банкнот у пристрої. Також існує денний ліміт на зняття власних або кредитних коштів через банкомат.
Варто пам’ятати про найменшу суму зняття. У цьому випадку кожен банк встановлює цю суму індивідуально. На практиці найменшою сумою, яку можна зняти, є банкнота номіналом 10 злотих. Проте все частіше мінімальна сума зняття становить 20 злотих, а в деяких випадках навіть 50 злотих. Не забувайте, що банкомати не видають монети.
Наразі ліміти видачі готівки в банкоматах найпопулярніших польських банків є такими:
  • Euronet — максимальна разова видача — 800 злотих,
  • Planet Cash — максимальна разова видача — 1000 злотих. Якщо клієнт має рахунок в банку, який співпрацює з Planet Cash, ліміт може бути збільшено,
  • Santander Bank Polska — максимальна разова видача — 1000 злотих, однак денний ліміт зняття готівки для клієнтів банку становитть 15 000 злотих,
  • Pekao — пропонує для своїх клієнтів, які мають карти Visa, Mastercard i Maestro, денний ліміт на рівні 6000 злотих, а для власників золотих карт — 15 000 злотих,
  • PKO BP — денний ліміт 20 000 злотих,
  • Millenium — стандартний денний ліміт — 2000 злотих, але за бажанням його можна збільшити до 20 000 тисяч злотих.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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