День фінансів: миттєві платежі, «тисяча Зеленського», кошти за програмою єВідновлення — Finance.ua

День фінансів: миттєві платежі, «тисяча Зеленського», кошти за програмою єВідновлення Сьогодні 17:45

Понеділок, 2 грудня. На початку зими в Україні запрацювала нова версія миттєвих платежів, українці вже подали понад 2,5 мільйони заявок на «тисячу Зеленського», а дехто з українців можуть втратити субсидії.

Нова версія миттєвих платежів. З 1 грудня 2024 року З 1 грудня 2024 року запрацювала нова версія системи електронних платежів Національного банку — СЕП-4.1 з функціональністю миттєвих кредитових переказів. Одна з головних переваг миттєвих переказів СЕП для громадян — це швидке зарахування коштів отримувачу в реальному часі.

єВідновлення. Для громадян, які не мають можливості користуватися послугою єВідновлення через Дію, Для громадян, які не мають можливості користуватися послугою єВідновлення через Дію, розширили алгоритм отримання послуги через ЦНАП. Раніше через центр надання адмінпослуг можна було лише подати заяву на компенсацію.

«Тисяча Зеленського». За перший день роботи «Зимової єПідтримки» українці За перший день роботи «Зимової єПідтримки» українці подали вже понад 2,5 мільйони заявок на тисячу гривень допомоги, майже пів мільйона з них — на виплату дітям.

З 4 грудня через «Укрпошту» 1000 гривень «Зимової єПідтримки» отримають ті люди, які зазвичай отримують пенсії та субсидії через «Укрпошту».

Тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України. Як придбати військові облігації — розповіли у Міністерстві фінансів

Допомога від ЄС. Європейський Союз у грудні поточного року надасть Україні додаткові €4,2 млрд на підтримку бюджету, а починаючи з січня 2025 року ЄС планує надавати щомісяця €1,5 млрд, Європейський Союз у грудні поточного року надасть Україні додаткові €4,2 млрд на підтримку бюджету, а починаючи з січня 2025 року ЄС планує надавати щомісяця €1,5 млрд, заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта. Крім цього, ЄС готує 15-й пакет санкцій проти «путінського режиму».

Крім того, Німеччина планує передати Україні військовий пакет допомоги у розмірі 650 мільйонів євро (683 млн доларів). Оборонне обладнання надійде до кінця поточного року.

Авіасполучення в Україні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив , що з огляду на безпекову ситуацію частково відкрити повітряний простір наразі неможливо, тому важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та перевезення пасажирів. Шмигаль зазначив, що під час російських атак пошкоджень зазнала авіаційна інфраструктура, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.

До речі, в Україні вже проводять аналіз трафіку на шести основних маршрутах, який допоможе оцінити їхню доцільність та підготувати механізми для запуску платних доріг. Питання платних доріг — це вимога ЄС.

Безробіття в ЄС. За За даними Євростату, у жовтні рівень безробіття в Європейському Союзі залишився на рівні 5,9%, як і у вересні. Проте порівняно з відповідним місяцем минулого року він знизився на 0,2%. У Чехії найнижчий рівень безробіття, а найвищий — в Іспанії.

Для українців, які опинилися за кордоном, знання місцевих особливостей пенсійних систем допоможе розуміти свої права та обов’язки. Finance.ua розглянув основні тенденції, статистику та прогнози пенсійних реформ у п’яти країнах, де проживають українські біженці: Польщі, Німеччині, Франції, Чехії та Італії:

Автоцивілка дорожчає. На нашому YouTube-каналі На нашому YouTube-каналі вийшов новий випуск «Страхування по-людськи». У ньому ведуча Таня Бєлова та Дмитро Соколов, керівник страхового бізнесу Finance.ua та Minfin.com.ua, розкладають по поличках усе, що потрібно знати про страхові агрегатори:

Податкові борги бізнесу. Державна податкова служба Державна податкова служба активніше стягує податкові борги з бізнесу. Цьогоріч вже відкрито більше виконавчих проваджень, аніж за весь минулий рік: 25,2 тисячі проти 22,2 тисяч. Це також на 22% більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тисяч проваджень. Понад 3 тисячі податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.

Скасування субсидії. З 1 грудня деякі українці З 1 грудня деякі українці можуть втратити право на отримання субсидії. Найпоширеніша причина — наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги. Субсидію можуть скасувати, якщо сума боргу за комунальні послуги перевищує 680 гривень і залишається непогашеною щонайменше протягом трьох місяців.

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