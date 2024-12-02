Хто з українців втратить право на отримання субсидії в грудні — Finance.ua

Хто з українців втратить право на отримання субсидії в грудні Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Хто з українців втратить право на отримання субсидії в грудні

Деякі українці можуть втратити право на отримання субсидії з 1 грудня.

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Причини для припинення допомоги:

найпоширеніша — наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Субсидію можуть скасувати, якщо сума боргу за комунальні послуги перевищує 680 гривень і залишається непогашеною щонайменше протягом трьох місяців. Крім того, допомогу скасовують за таких обставин:

отримувач змінив місце проживання, адже субсидія прив’язана до конкретної адреси;

основний заявник, на якого оформлена субсидія, помер;

у ході фінансової перевірки виявлено, що задекларовані доходи сім’ї не відповідають реальним, тобто фактичний дохід є вищим;

один із членів домогосподарства здійснив разову покупку на суму понад 100 тисяч гривень (сюди також входить придбання валюти, банківських металів або відкриття депозиту).

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У грудні дехто з українців може залишитися без субсидій через недотримання умов їх отримання. Щоб не втратити державну підтримку, важливо своєчасно сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо , що згідно з законодавством, житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Йдеться про випадки, коли в цьому періоді ці особи були за кордоном. Проте важливо зауважити, що йдеться про виїзд на понад 60 днів.

Виїзд за кордон на термін до 60 днів може бути пов’язаний з лікуванням, відрядженням по роботі, навчанням або доглядом за дитиною (яка молодше трьох років).

У таких ситуаціях ці обставини підтверджуються відповідними документами. Водночас соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.

Довідка Finance.ua:

Ми раніше писали про те, чи можна отримати субсидію, маючи депозит в банку. При призначенні житлової субсидії не враховуються депозити до 100 тисяч гривень та доходи від їх розміщення. У ПФУ зазначили, що згідно з доходами від розміщення депозитів не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї, що прописано в постанові Кабміну № 632 від 22 липня 2020 року.

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