Шольц анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 650 млн євро — Finance.ua

Шольц анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 650 млн євро Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Шольц анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 650 млн євро

Німеччина планує передати Україні військовий пакет допомоги у розмірі 650 мільйонів євро (683 млн доларів). Оборонне обладнання надійде до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт канцлера Німеччини Олафа Шольца.

«Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі. На зустрічі з Зеленським я оголошу про подальше оборонне обладнання на суму 650 мільйонів євро, яке буде поставлено до кінця грудня», — заявив канцлер.

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Німеччина є одним із ключових партнерів України в наданні військової, гуманітарної та фінансової допомоги під час повномасштабної війни. З початку агресії рф Берлін надав Україні сучасні системи озброєння, включаючи самохідні гаубиці PzH 2000, системи ППО IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder та іншу техніку.

Крім військової підтримки, Німеччина спрямовує значні ресурси на гуманітарні проєкти, відновлення інфраструктури та підтримку українських біженців, виділивши мільярди євро на ці цілі.

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