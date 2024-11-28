Понад 880 родин українських переселенців купили житло за програмою, яку фінансує Німеччина — Finance.ua

Понад 880 родин українських переселенців купили житло за програмою, яку фінансує Німеччина Сьогодні 15:15

Понад 880 родин внутрішньо переміщених осіб з липня 2021 року придбали власне житло за програмою пільгового кредитування «Житло для ВПО» під 3% річних.

Про це повідомили в Держмолодьжитла.

Програму «Житло для ВПО» реалізують Держмолодьжитло та Міністерство реінтеграції за кошти гранту уряду Німеччини через німецький державний банк розвитку (KfW).

За умова програми, інутрішні переселенці мають змогу придбати житло в кредит за найнижчою в Україні ставкою в 3% річних на строк до 30 років із початковим внеском 6% від вартості житла.

Також у грудні цього року проводитиметься черговий випадковий відбір отримувачів пільгового кредиту серед зареєстрованих кандидатів. Очікується, що до кінця цього року — початку наступного ще не менше 200 сімей придбають житло.

«Проєкт із KfW став основою для домовленостей із Банком розвитку Ради Європи щодо фінансування аналогічної програми на 50 млн євро вже 2025 року», — заявила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Нагадаємо, в Україні почали видавати молоді іпотечні кредити за програмою єОселя, згідно з якими українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку, сплативши вдвічі нижчий перший внесок — від 10% від вартості житла.

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