Кількість податкових боргів бізнесу зросла на 22% від початку повномасштабної війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кількість податкових боргів бізнесу зросла на 22% від початку повномасштабної війни

Особисті фінанси
82
Кількість податкових боргів бізнесу зросла на 22% від початку повномасштабної війни
Кількість податкових боргів бізнесу зросла на 22% від початку повномасштабної війни
Державна податкова служба активніше стягує податкові борги з бізнесу. Цьогоріч вже відкрито більше виконавчих проваджень, аніж за весь минулий рік: 25,2 тисячі проти 22,2 тисяч. Це також на 22% більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тисяч проваджень. Понад 3 тисячі податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.
Про це розповідає Опендатабот.
Кількість податкових боргів бізнесу зросла на 22% від початку повномасштабної війни
Найбільше компаній, з яких Податкова намагається стягти борги, зареєстровано у Києві — 5,7 тис. або 23% від загальної кількості цьогоріч. Далі йде Дніпропетровщина, де зареєстровано 4,5 тис. таких бізнесів (18%). Замикає трійку Запорізька область: 1,3 тис. або 5,2% податкових боргів.
Кількість податкових боргів бізнесу зросла на 22% від початку повномасштабної війни
Серед усіх компаній в Україні наразі найбільше податкових боргів у санаторія «Збруч» - 77 проваджень, й майже всі вони відкриті цьогоріч. Наслідує Миргородський хлібокомбінат № 1 із 70 боргами через несплачені податки. Замикає трійцю боржників компанія «Лерс» із 44 активними провадженнями.
Читайте також
Зазначимо, податковий борг у компанії може з’явитися через несплату податків, порушення строків декларування тощо. Відповідно, виконавчі провадження зі стягнення боргу на користь Державної податкової служби — це податковий борг, який пройшов судове стягнення, але не був сплачений боржником добровільно.
Донедавна перевірити компанію, з якою ви працюєте, було неможливо: з травня 2022 року Державна податкова служба України не оприлюднює інформацію про наявність податкових боргів у компаній. Водночас співпраця з подібним бізнесом може бути ризиковою через можливе блокуванням рахунків та арешти його активів.
«Відтепер в Опендатаботі можна перевірити компанії на наявність податкового боргу, який знаходиться на примусовому виконанні», — йдеться у повідомленні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.