Кількість податкових боргів бізнесу зросла на 22% від початку повномасштабної війни — Finance.ua

Кількість податкових боргів бізнесу зросла на 22% від початку повномасштабної війни Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Кількість податкових боргів бізнесу зросла на 22% від початку повномасштабної війни

Державна податкова служба активніше стягує податкові борги з бізнесу. Цьогоріч вже відкрито більше виконавчих проваджень, аніж за весь минулий рік: 25,2 тисячі проти 22,2 тисяч. Це також на 22% більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тисяч проваджень. Понад 3 тисячі податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.

Про це розповідає Опендатабот

Найбільше компаній, з яких Податкова намагається стягти борги, зареєстровано у Києві — 5,7 тис. або 23% від загальної кількості цьогоріч. Далі йде Дніпропетровщина, де зареєстровано 4,5 тис. таких бізнесів (18%). Замикає трійку Запорізька область: 1,3 тис. або 5,2% податкових боргів.

Серед усіх компаній в Україні наразі найбільше податкових боргів у санаторія «Збруч» - 77 проваджень, й майже всі вони відкриті цьогоріч. Наслідує Миргородський хлібокомбінат № 1 із 70 боргами через несплачені податки. Замикає трійцю боржників компанія «Лерс» із 44 активними провадженнями.

Зазначимо, податковий борг у компанії може з’явитися через несплату податків, порушення строків декларування тощо. Відповідно, виконавчі провадження зі стягнення боргу на користь Державної податкової служби — це податковий борг, який пройшов судове стягнення, але не був сплачений боржником добровільно.

Донедавна перевірити компанію, з якою ви працюєте, було неможливо: з травня 2022 року Державна податкова служба України не оприлюднює інформацію про наявність податкових боргів у компаній. Водночас співпраця з подібним бізнесом може бути ризиковою через можливе блокуванням рахунків та арешти його активів.

«Відтепер в Опендатаботі можна перевірити компанії на наявність податкового боргу, який знаходиться на примусовому виконанні», — йдеться у повідомленні.

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