Із січня 2025 року ЄС планує надавати Україні щомісяця €1,5 млрд — Finance.ua

Із січня 2025 року ЄС планує надавати Україні щомісяця €1,5 млрд Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

Із січня 2025 року ЄС планує надавати Україні щомісяця €1,5 млрд

Європейський Союз у грудні поточного року надасть Україні додаткові €4,2 млрд на підтримку бюджету, а починаючи з січня 2025 року ЄС планує надавати щомісяця €1,5 млрд.

Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

«Цього місяця Європейський союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярда євро на підтримку бюджету України. Крім того, починаючи з наступного місяця, ми плануємо надавати протягом усього року, щомісяця, 1,5 мільярда євро допомоги», — сказав Кошта на пресконференції в Києві в неділю за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Президент Євроради пояснив, що ці кошти «надходять із доходів від російських активів і можуть бути також використані у військових цілях».

Крім цього, ЄС готує 15-й пакет санкцій проти «путінського режиму».

Кошта також зазначив, що ЄС і Україна працюватимуть разом над тим, щоб у «першій половині наступного року відкрити щонайменше два кластери перемовин щодо європейської інтеграції».

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Зі свого боку, Зеленський наголосив на важливості відкриття переговорних кластерів, зазначивши, що «абсолютно реально, паралельно з переговорним процесом, забезпечувати поступову інтеграцію України у внутрішній ринок європейської сили».

«У нашому порядку денному також є роботи по НАТО, забезпечення для України НАТО — необхідна річ для нашого виживання. Ми працюємо на всіх рівнях, щоб посилити позиції України для всієї євроатлантичної спільноти», — підсумував Зеленський.

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