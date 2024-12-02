Із січня 2025 року ЄС планує надавати Україні щомісяця €1,5 млрд — Finance.ua
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Із січня 2025 року ЄС планує надавати Україні щомісяця €1,5 млрд

Казна та Політика
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Із січня 2025 року ЄС планує надавати Україні щомісяця €1,5 млрд
Із січня 2025 року ЄС планує надавати Україні щомісяця €1,5 млрд
Європейський Союз у грудні поточного року надасть Україні додаткові €4,2 млрд на підтримку бюджету, а починаючи з січня 2025 року ЄС планує надавати щомісяця €1,5 млрд.
Про це заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта.
«Цього місяця Європейський союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярда євро на підтримку бюджету України. Крім того, починаючи з наступного місяця, ми плануємо надавати протягом усього року, щомісяця, 1,5 мільярда євро допомоги», — сказав Кошта на пресконференції в Києві в неділю за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
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Президент Євроради пояснив, що ці кошти «надходять із доходів від російських активів і можуть бути також використані у військових цілях».
Крім цього, ЄС готує 15-й пакет санкцій проти «путінського режиму».
Кошта також зазначив, що ЄС і Україна працюватимуть разом над тим, щоб у «першій половині наступного року відкрити щонайменше два кластери перемовин щодо європейської інтеграції».
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Зі свого боку, Зеленський наголосив на важливості відкриття переговорних кластерів, зазначивши, що «абсолютно реально, паралельно з переговорним процесом, забезпечувати поступову інтеграцію України у внутрішній ринок європейської сили».
«У нашому порядку денному також є роботи по НАТО, забезпечення для України НАТО — необхідна річ для нашого виживання. Ми працюємо на всіх рівнях, щоб посилити позиції України для всієї євроатлантичної спільноти», — підсумував Зеленський.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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