Другий транш ЄС від заморожених російських активів для України може становити 1,9 мільярда євро — Finance.ua

Другий транш ЄС від заморожених російських активів для України може становити 1,9 мільярда євро Сьогодні 12:41 — Казна та Політика

Другий транш ЄС від заморожених російських активів для України може становити 1,9 мільярда євро

Другий транш Європейського Союзу на військові потреби України від непередбачених доходів заморожених російських активів може становити 1,9 млрд євро з виплатою навесні наступного року.

Про це в Брюсселі журналістам повідомив високопоставлений європейський дипломат, анонсуючи порядок денний майбутнього засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони, яке відбудеться у вівторок, 19 листопада, в Брюсселі.

Він нагадав, що в серпні Україні було виділено перший транш розміром 1,4 млрд євро, з яких 400 млн євро було спрямовано на українську оборонну промисловість.

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«Це означає, що ми закуповуємо не тільки для України, а і з України. Ось чому я кажу, що ЄС став найбільшим публічним іноземним інвестором в українську оборонну промисловість. І ми плануємо повторити це для другого траншу. Я вважаю, що високий представник (Жозеп Боррель) згадає про це наступного вівторка. Тож зараз ми працюємо над другим траншем непередбачених прибутків. Цього разу сума становить 1,9 млрд євро. Тобто це трохи більше, ніж першого разу. Ці гроші будуть доступні лише наступного року, в березні-квітні 2025 року», — розповів високопоставлений європейський дипломат.

Він уточнив, що наразі триває робота над підготовкою умов для виплати цього другого траншу.

«Звичайно, ми робимо це з Україною, і ми продовжимо реагувати на те, що потрібно Україні. Ми робимо це на прохання України. Вся наша робота базується на тому, що Україна просить нас надати», — додав співрозмовник журналістів.

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За його словами, ЄС продовжить постачати Україні боєприпаси, системи ППО, а також і далі інвестуватиме в українську оборонну промисловість.

Високопоставлений європейський дипломат також порушив питання так званого кредиту G7, частка ЄС у якому становитиме близько 18 млрд євро.

«Цей кредит, як ви знаєте, складатиметься з трьох компонентів: бюджетний, реконструкційний і військовий. Ми не знаємо, яку частку грошей із кредиту ЄС буде спрямовано на військові потреби. Але Україна має можливість використовувати цей кредит, наприклад, не тільки для інвестування у власну промисловість, що добре, а й використовувати ці гроші для закупівлі обладнання за кордоном, особливо в Європі, якщо вони захочуть», — деталізував він.

Співрозмовник журналістів також підтвердив, що стосовно ініціативи 1 млн боєприпасів уже виконано 98% «від мети».

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Крім того, високопоставлений дипломат констатував, що навчальна місія ЄС уже підготувала 65 тис. українських солдатів.

«Мета — 75 тис. до кінця зими, і я повторюю, що з такою статистикою ЄС став найбільшим постачальником навчання для української армії», — наголосив він.

За словами співрозмовника журналістів, очікується, що високий представник ЄС Жозеп Боррель знову повернеться до питання розблокування Європейського мирного фонду, кошти якого мають бути спрямовані державам-членам для компенсації за поставлене Україні озброєння.

Високопоставлений європейський дипломат також повідомив, що після обговорення цих питань відбудеться відкрита сесія Ради ЄС, у якій уперше візьме участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який вступив на посаду, і через відеозв’язок — міністр оборони України Рустем Умєров і радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

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«Ми послухаємо, що Україна нам скаже про останні події на лінії фронту, про загальну ситуацію в Україні», — пояснив він.

Крім того, очікується, що міністри оборони країн ЄС обговорять наслідки посилення підтримки росії з боку Ірану, Китаю та КНДР.

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