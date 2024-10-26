Країни G7 погодили кредит для України із заморожених російських активів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни G7 погодили кредит для України із заморожених російських активів

Казна та Політика
22
Країни G7 погодили кредит для України із заморожених російських активів
Країни G7 погодили кредит для України із заморожених російських активів, Фото: gettyimages
Країни Великої сімки завершили оформлення кредиту на суму 50 мільярдів доларів для України, забезпеченого доходами від заморожених активів Центрального банку росії.
Про це повідомляє Bloomberg.
Агентство зазначає, що це відкрило шлях для якнайшвидшого надходження до Києва такої необхідної допомоги та значною мірою захистило критично важливе фінансування від результатів президентських виборів у США.

Які країни нададуть кошти

США заявили, що нададуть $20 млрд, Європа, як очікується, внесе приблизно таку ж суму, а Великобританія заявила, що виділить близько $3 млрд.
Очікується, що Канада та Японія також зроблять свій внесок.
Читайте також
Відповідно до узгодженого механізму США, ЄС та інші країни Великої сімки нададуть Україні кредит, який буде погашено за рахунок прибутку, отриманого від приблизно 280 мільярдів доларів заблокованих коштів, більша частина яких перебуває в Європі.
«Сьогодні ми, лідери країн Великої сімки, досягли консенсусу про те, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів у вигляді кредитів за програмою надзвичайного прискорення доходів (ERA). Кошти кредиту будуть розподілені кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні» , — йдеться у заяві лідерів країн G7.
Читайте також
Угода була укладена після того, як США та їхні союзники подолали проблеми, пов’язані зі структуруванням такого кредиту і, що ще важливіше, з тим, як гарантувати його погашення, щоб їх платники податків не опинилися у пастці.
Нагадаємо, країни Групи семи (G7) планують зберегти російські активи замороженими навіть після закінчення війни з Україною.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.