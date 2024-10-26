Країни G7 погодили кредит для України із заморожених російських активів — Finance.ua

Країни G7 погодили кредит для України із заморожених російських активів Сьогодні 15:32 — Казна та Політика

Країни G7 погодили кредит для України із заморожених російських активів, Фото: gettyimages

Країни Великої сімки завершили оформлення кредиту на суму 50 мільярдів доларів для України, забезпеченого доходами від заморожених активів Центрального банку росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що це відкрило шлях для якнайшвидшого надходження до Києва такої необхідної допомоги та значною мірою захистило критично важливе фінансування від результатів президентських виборів у США.

Які країни нададуть кошти

США заявили, що нададуть $20 млрд, Європа, як очікується, внесе приблизно таку ж суму, а Великобританія заявила, що виділить близько $3 млрд.

Очікується, що Канада та Японія також зроблять свій внесок.

Відповідно до узгодженого механізму США, ЄС та інші країни Великої сімки нададуть Україні кредит, який буде погашено за рахунок прибутку, отриманого від приблизно 280 мільярдів доларів заблокованих коштів, більша частина яких перебуває в Європі.

«Сьогодні ми, лідери країн Великої сімки, досягли консенсусу про те, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів у вигляді кредитів за програмою надзвичайного прискорення доходів (ERA). Кошти кредиту будуть розподілені кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні» , — йдеться у заяві лідерів країн G7.

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Угода була укладена після того, як США та їхні союзники подолали проблеми, пов’язані зі структуруванням такого кредиту і, що ще важливіше, з тим, як гарантувати його погашення, щоб їх платники податків не опинилися у пастці.

Нагадаємо, країни Групи семи (G7) планують зберегти російські активи замороженими навіть після закінчення війни з Україною.

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