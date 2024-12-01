Зеленський: мільярд євро з доходів від заморожених активів рф піде на українську зброю — Finance.ua

Зеленський: мільярд євро з доходів від заморожених активів рф піде на українську зброю Сьогодні 18:20 — Казна та Політика

Доходи від заморожених російських активів направлять на виробництво української зброї. Йдеться про близько мільярд євро з другого траншу ЄС.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Ради ЄС.

Глава держави подякував партнерами, які вже інвестували у конкретні проєкти виробництва сучасної української зброї.

Зеленський наголосив на важливості збільшувати закупівлі в українських виробників, зокрема, за рахунок доходів від заможних російських активів

«Більша частина коштів від другого траншу з цих доходів із європейською частиною внеску, тобто щонайменше мільярд євро, буде спрямована на підтримку української оборонної промисловості», — сказав президент.

Нагадаємо, 20 вересня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва оголосила про виділення кредиту на 35 млрд євро в рамках зобов’язань G7.

Кредит буде забезпечуватися прибутком від заморожених активів центробанку росії, щоб гарантувати більш передбачувану фінансову підтримку України.

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