День фінансів: Міжнародний реєстр збитків від війни, житлова субсидія у квітні, трійка народних банків — Finance.ua

День фінансів: Міжнародний реєстр збитків від війни, житлова субсидія у квітні, трійка народних банків Сьогодні 17:50

Вівторок, 2 квітня. Які схеми ухилення від податків діють в Україні та як подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через «Дію».

Реєстр відшкодування збитків Україні. В нідерландській Гаазі В нідерландській Гаазі запрацювала система відшкодування збитків, що були завдані Україні війною. Українці можуть подавати відповідні позови. Наразі основна увага приділятиметься тим позовам, які стосуватимуться пошкодження або ж знищення житлової нерухомості під час війни.

через «Дію». Для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), і мати Акт про обстеження від місцевої влади. Українці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Для подання заяви треба бути власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП), і мати Акт про обстеження від місцевої влади.

відшкодування шкоди, завданої військовою агресією росії. Більшість рішень стосується стягнень на користь людей — 292, ще 105 рішень винесено на користь бізнесу. За даними Опендатабот, з початку повномасштабного вторгнення українські суди винесли щонайменше 397 рішень щодо, завданої військовою агресією росії. Більшість рішень стосується стягнень на користь людей — 292, ще 105 рішень винесено на користь бізнесу.

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Курсові коливання. Голова НБУ Андрій Пишний Голова НБУ Андрій Пишний заявив , що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курсові коливання — незагрозливими. НБУ й надалі покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, завдяки чому гривня зможе не лише послаблюватися, а й зміцнюватися.

Чиста купівля валюти становила 574,9 млрд доларів. Як свідчать дані НБУ, українці в березні 2024 року продали комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,555 млрд доларів (в еквіваленті) і купили на 2,130 млрд доларів.становила 574,9 млрд доларів.

Житлова субсидія у квітні. У Пенсійному фонді У Пенсійному фонді заявили , що опалювальний сезон в Україні офіційно закінчується 15 квітня, тому субсидія за цей місяць буде меншою.

Новачки в IT. Результати Результати дослідження DOU показують, що серед тих, хто знайшов першу роботу в ІТ у 2023 році, 85% становлять технічні фахівці. Медіанний вік фахівців — 24 роки. Медіанна зарплата складає $600.

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підвищення виплат військовим до 200 тисяч гривень. Є ініціативи щодо дітей, родичів тих, хто проходить військову службу на передовій, дати пільги щодо навчання. Як розповів член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко, наразі у Верховній Раді активно розглядають. Є ініціативи щодо дітей, родичів тих, хто проходить військову службу на передовій, дати пільги щодо навчання.

Прямі іноземні інвестиції. За За попередніми даними , у 2023 році в Україну зайшло $4,25 млрд прямих іноземних інвестицій. Станом на кінець 2023 року накопичені ПІІ (запас) складали $54,26 млрд. Це вище, ніж в «ковідний» 2020 рік ($52,09 млрд) чи в 2019 рік ($54,21 млрд), але на 17% менше за останній рік перед повномасштабною війною (в 2021-му — $65,746 млрд).

Україну постійно лихоманять скандали, викликані ухиленням від сплати податків та розкраданням бюджетних коштів. Слова «конвертаційний центр», «скрутка», «схематоз», «мінімізація ПДВ» тощо чули, мабуть, усі. У новій статті Finance.ua пояснить, як та які саме схеми використовуються для ухилення від оподаткування ти виводу коштів з України:

Перереєстрація українських авто у Німеччині. Українські водії в Німеччині Українські водії в Німеччині зможуть їздити з українськими номерними знаками ще 6 місяців після 1 квітня 2024 року за спеціальним дозволом, але перереєстрація на німецькі номерні знаки стане обов’язковою восени 2024 року.

Нагадаємо, що 29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards. Сьогодні розповімо про трійку переможців у таких категоріях:

💳Найкращі кредитки. Під час FinAwards визначили переможця у номінації «Найкраща кредитна картка». Пальму першості, за підрахунком голосів, Під час FinAwards визначили переможця у номінації «Найкраща кредитна картка». Пальму першості, за підрахунком голосів, отримала картка «Всеможу Онлайн» від АТ ПУМБ.

👥Трійка народних банків. Третє місце у номінації «Народний банк» отримав український необанк sportbank. На другій сходинці розмістився ще один необанк — monobank (Universal Bank). А народним улюбленцем та переможцем у номінації Третє місце у номінації «Народний банк» отримав український необанк sportbank. На другій сходинці розмістився ще один необанк — monobank (Universal Bank). А народним улюбленцем та переможцем у номінації став А-Банк.

💼Найкращі банки для ФОП. Лідером у сфері послуг для ФОП за результатами голосування Лідером у сфері послуг для ФОП за результатами голосування виявився ПриватБанк. «Срібло» у номінації здобув monobank | Universal Bank. Замикає трійку лідерів UkrsibBank BNP Paribas Group.

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