День фінансів: міжнародні резерви та наслідки невиконання програм МВФ і Facility Сьогодні 17:39

У віторок, 7 квітня, ми розкажемо на скільки Україні вистачить грошей та як приєднання України до SEPA вплине на перекази коштів.

Приєднання України до SEPA

Україна готується до одного з наймасштабніших фінансових зрушень за останні роки — приєднання до єдиної зони платежів у євро (SEPA). У новій статті ми розібрали всі деталі:

Міжнародні резерви України скоротилися

Міжнародні резерви України cтаном на 1 квітня 2026 року становили майже $52 млрд. У березні вони зменшилися на 5,0%. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

На скільки Україні вистачить грошей

Експерти консорціуму RRR4U оцінили потенційні фінансові наслідки невиконання Україною чинної програми співпраці з МВФ та програми фінансування ЄС Ukraine Facility. Вони визначили чотири ймовірні сценарії розвитку подій.

Також аналітики розповіли , що відбувається на валютному ринку. При цьому експерт повідомив , скільки коштуватимуть 100 доларів та 100 євро перед Великоднем.

Хто та чому блокують картки українців

Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін. У більшості випадків банк приймає рішення щодо блокування рахунку клієнта, тому звертатися необхідно саме в банк. Подробиці тут

Військовий збір

на три роки після завершення війни. Верховна Рада України 7 квітня ухвалила в цілому законопроєкт № 15110, який передбачає продовження дії військового збору

ТакожвМіноборони прокоментували інформацію про новий статус «оперативний резерв» у «Резерв+».

Виплати для енергетиків і комунальників

До державної програми підтримки підприємств, що залучалися до ліквідації наслідків російських обстрілів, додано дві нові категорії отримувачів. Подати список співробітників на виплату 20 тис. грн можна до 15 квітня в Дії.

Які ціни на будинки в Києві та передмісті

Нині великий попит саме на будинки, як в передмісті, так і в столиці, адже після важкої зими в мегаполісі багато людей вирішили виїхати за межі міста. Ми детально розібрали, де дешевше придбати, а де дорожче, та від чого це залежить, вивчивши інфографіку ЛУН.

Монета НБУ до Великодня та нова марка Укрпошти

🏛️Національний банк України до великодніх свят вводить в обіг нову пам’ятну монету номіналом у 10 гривень. Вона продовжує серію «Українська спадщина» — «Великодня радість. Писанка» та виготовлена зі срібла.

🧧Укрпошта 10 квітня вводить в обіг марку «Вареники з вишнею». Новий поштовий випуск продовжує серію марок «Національні страви». До речі, графік як буде працювати Укрпошта і Нова пошта на Великодні свята тут

